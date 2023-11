20.15 DOKUMENTARFILM

Homo sapiens – Vom wahren Ursprung des ­Lebens (F 2020, Olivier Julien) Die Entdeckung 300.000 Jahre alter Homo-sapiens-Fossilien in Marokko stellt die Geschichtsschreibung auf den Kopf. Der Dokumentarfilm spürt dem Ursprung und Entwicklungsprozess der menschlichen Spezies nach. Im Anschluss sind die Dokus Der Neandertaler, erster Künstler der Menschheit? (21.40) und Auf den Spuren der Neandertaler (22.30) zu sehen. Bis 21.40, Arte

20.15 ABENTEUERKOMÖDIE

Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten (Those Magnificent Men in Their Flying Machines, GB 1965, Ken Annakin) Eine Zeitung ruft 1910 zu einem Wettflug von London nach Paris auf. Großproduktionen-Spezialist Ken Annakin (Der längste Tag) schickte für seine nationale Klischees parodierende Abenteuerkomödie nicht nur einen üppigen Starreigen ins Rennen, sondern auch wunderbare Flugzeugoldtimer in die Luft. Bis 22.23, MDR

21.10 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen: Prevolution (Rise of the Planet of the Apes, USA/GB/CDN 2011, Rupert ­Wyatt) Haben die Menschen ihren Untergang verdient? 2011 lieferte Rupert Wyatt ein kluges Prequel zu der früheren Planet der Affen-Reihe und zeigte mittels brillant eingesetzten Motion-Capture-Verfahrens, wie die Primaten die Macht auf Erden übernahmen. Bis 23.05, Servus TV

22.55 BIOPIC

Le Mans 66 – Gegen jede Chance (Ford v Ferrari, USA 2019, James Mangold) Die Geschichte der Rennsportpioniere Carroll Shelby (Matt Damon) und Ken Miles (Christian Bale), die dem US-Autohersteller Ford in Le Mans an die Spitze helfen, dabei aber selbst ins Hintertreffen geraten. Bis 1.45, Puls 4

23.05 TARANTINO

Jackie Brown (USA 1997, Quentin Tarantino) Mit Referenzen gespickte Hommage an Pam Grier mit der Blaxploitation-Queen höchstselbst in der Titelrolle. Bis 1.50, Servus TV

23.55 KURZFILME

Kurzschluss: Erde in Gefahr Kurzfilme von einer von Marianne Faithfull erzählten Unterwasserfabel bis zum blutigen Weihnachtsmärchen. Bis 0.50, Arte

Streaming

BIOPIC

Nyad (USA 2023, Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin) Die wahre Geschichte der Langstreckenschwimmerin Diana Nyad und ihres Versuchs, von Kuba nach Florida zu schwimmen. Ein Traum, den Nyad schließlich als 63-Jährige verwirklichen konnte. Die Rekordschwimmerin wird von Annette Bening verkörpert, Jodie Foster spielt ihre Freundin und Trainerin. Netflix

Bereiten sich auf Großes vor: Jodie Foster (links) als Trainerin und Annette Bening als Schwimmerin in "Nyad", zu sehen auf Netflix. AP/Kimberley French

DOKU

Sly (USA 2023, Thom Zimny) Nach Arnold Schwarzenegger bekommt nun auch Leinwandkollege Sylvester Stallone seine abendfüllende Dokumentation, in der das Privat­leben und die Karriere des muskelbepackten Hollywoodstars ausgeleuchtet werden. „Arnie” kommt natürlich auch zu Wort. Netflix

ROADTRIP

Quiz Lady (USA 2023, Jessica Yu) Quizshow-Fan Anne (Awkwafina) und ihre chaotische Schwester (Sandra Oh) müssen sich zusammentun, um ihrer Mutter aus der Bredouille zu helfen. Die hat nämlich enorme Spielschulden angehäuft. Während eines Roadtrips stellt sich Annes Expertise als überaus hilfreich heraus. Bei der sympathischen Komödie mit an Bord sind auch Will Ferrell und Jason Schwartzman. Disney+

POP-SKANDAL

Milli Vanilli (USA 2023, Luke Korem) Zuerst gab es Hits wie Girl You Know It’s True, dann mit der Enttarnung als Playback-Schwindler den großen Skandal. Die Doku erzählt die Geschichte des berühmt-berüchtigten Disco-Pop-Duos Milli Vanilli. Paramount+