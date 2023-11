Auf WSG Tirol wartet eine Mammutaufgabe. APA/ERWIN SCHERIAU

Wolfsberg/Wien/Wattens - In der Tabelle der Bundesliga trennen die WSG Tirol und Red Bull Salzburg Welten. 21 Punkte liegt der Vorletzte hinter dem zweitplatzierten Serienmeister, der am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) auf dem Innsbrucker Tivoli gastiert. Bei den in dieser Saison zu Hause noch sieglosen Tirolern hat Salzburg drei Zähler eingeplant, um den am Sonntag beim LASK gastierenden Tabellenführer Sturm Graz unter Druck zu setzen.

Salzburg hat sich in den vergangenen zwei Wochen ein wenig aus der sportlichen Krise gespielt, zu Wochenmitte im Cup bedurfte es gegen Hartberg (5:4 nach Elfmeterschießen) aber Überstunden. "Für uns gilt es, nach dem Kraftakt im Cup nun unsere Kräfte zu bündeln", sagte Trainer Gerhard Struber.

Er fordert volle Fokussierung, um vor dem Champions-League-Highlight mit dem Heimspiel gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) keinen Rückschlag zu erleiden. Die Tiroler will man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Meister fährt mit einer imposanten Bilanz nach Tirol. Die Salzburger sind seit 21 Auswärtsspielen ungeschlagen und halten damit den Rekord seit Einführung der Dreipunkteregel 1995.

Die Statistiken der Wattener befinden sich im negativen Bereich. Die WSG hat in fünf Saisonheimspielen erst einen Punkt geholt, der bisher letzte Heimsieg datiert vom 7. April (4:0 gegen WAC). Im Oktober setzte es in vier Spielen vier Niederlagen ohne Torerfolg, und nun kommt Salzburg. "Red Bull ist natürlich das Nonplusultra. Wir spielen gegen Red Bull und haben keine Chance. Aber diese Chance wollen wir nutzen. Du brauchst ein, zwei Situationen im Glück, weil es ist eine europäische Topmannschaft und das ist uns schon bewusst", meinte Trainer Thomas Silberberger.

Er hofft, dass sich sein Team genauso präsentiert wie am 21. April 2021, als Wattens mit einem 3:2 den bisher einzigen Erfolg gegen die Salzburger schaffte. "Wir brauchen die gleichen Zutaten wie damals. Eine Mannschaft, die an sich glaubt, eine Mannschaft, die der Red-Bull-Intensität die Stirn bieten kann. Aber wir müssen einen ausgezeichneten Tag erwischen", sagte Silberberger.

Austria mit breiter Brust

Drei Pflichtspielsiege in Folge, sechs Pflichtspiele lang ungeschlagen, Torverhältnis 12:0. Die Wiener Austria, vor etwas mehr als einem Monat noch ein hässliches Entlein, gleitet wie ein stolzer Schwan durch die Bundesliga. Am Samstag (17.00 Uhr) könnte Manfred Fischer und Co. am Verteilerkreis neues Futter zugeführt werden, Tabellenschlusslicht Austria Lustenau kommt mit Durchhalteparolen im Gepäck. Austria-Trainer Michael Wimmer warnte dennoch.

Der triste August und September ist am Verteilerkreis vergessen, seit dem 0:0 im Derby gegen Rapid ist eine neue Selbstverständlichkeit in Violett eingekehrt. "Das war der Knackpunkt, jetzt ist wieder Selbstbewusstsein vorhanden", stellte Marvin Martins fest, der sich in seiner neuen Rolle als Innenverteidiger "sehr wohl" fühlt. "Teamspirit und Leidenschaft sind das Wichtigste, das haben wir in den letzten Spielen gezeigt", betonte der luxemburgische Nationalspieler, mitverantwortlich für das Erstarken der zu Saisonbeginn so anfälligen Defensive.

Für den Tabellensiebenten mit 15 Zählern ist die Meistergruppe - Rapid ist als Sechster punktegleich - am Wochenende in Reichweite, auch im Cup ist man nach dem 1:0 über Klagenfurt am vergangenen Mittwoch weiter vertreten. "Wir sind auf einem guten Weg", gab Wimmer an. Dennoch warnte der Deutsche vor einem gewissen Schlendrian. "Wir haben nullkommanull Zentimeter Spielraum, um uns auszuruhen. Es ist wichtig, weiter zu gewinnen und Gas zu geben. Die Tabelle ist so eng. Es gibt keine Alternative, 99 Prozent werden nicht reichen", erklärte der 43-Jährige, der nach wie vor auf Dominik Fitz verzichten muss. Muharem Huskovic ist hingegen wieder ein Thema.

Die von Wimmer angesprochenen Tugenden werden auch gegen das Tabellenschlusslicht gefragt sein. Ein weiteres Erfolgserlebnis wäre nicht zuletzt im Hinblick auf die danach kommenden vergleichsweise schweren Partien gegen Salzburg (heim), den WAC (a), LASK (h) und Klagenfurt (a) von unschätzbarem Vorteil.

Bei Austria Lustenau übt man sich angesichts von zwei mageren Punkten und dem jüngsten Cup-Aus gegen Zweitligist St. Pölten weiter in Durchhalteparolen. "Wir haben die Seuche am Fuß", meinte Trainer Markus Mader nach dem Cup-Debakel. Seine Equipe ist ein Jahr nach der Aufstiegseuphorie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Mit Lukas Fridrikas fehlt in Favoriten neben dem gesperrten Pius Grabher zudem jener Mann, der 2022/23 für Tore am Fließband sorgte. Der 25-jährige ist einmal mehr angeschlagen.

"Es ist zusätzlich bitter, wenn dein bester Torschütze des Vorjahres andauernd mit Verletzungen zu kämpfen hat. Aber wir müssen damit leben", erklärte Trainer Markus Mader, dessen Stuhl immer stärker wackelt. "Wir wollen und müssen gegen die Wiener defensiv viel besser auftreten. Ziel muss es sein, die Null zu halten."

WAC angezählt ins Kärntner Derby

Austria Klagenfurt eilt in der Bundesliga trotz anhaltender Personalprobleme von einem Erfolgserlebnis zum nächsten. Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky) peilen die Klagenfurter im Kärntner Duell auswärts beim angezählten WAC den dritten Ligasieg in Folge an. "Derbys sind immer etwas ganz Besonderes. Es ist das Schönste, das Derby zu gewinnen, und so werden wir das Match angehen", sagte Trainer Peter Pacult.

Mit aktuell 21 Punkten liegen die Klagenfurter in der Tabelle auf Rang vier und voll auf Kurs Meistergruppe. Der Vorsprung auf die siebentplatzierte Wiener Austria beträgt bereits sechs Zähler, die Zielsetzung bleibt laut Trainer Pacult dennoch weiterhin unverändert. "Die Punkte, die wir holen, sind alle für das oberste Ziel Klassenerhalt", sagte Pacult, dessen Team seit fünf Ligaspielen ungeschlagen ist. Vor allem in der Fremde wussten die Violetten in dieser Spielzeit zu überzeugen. Erstmals blieb Klagenfurt in den ersten sechs Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage.

An diese Serie wollen die Violetten auch im Lavanttal anknüpfen. Aus der 0:1 Cup-Niederlage bei der Wiener Austria haben die Klagenfurter die Lehren gezogen. Ein couragierter Auftritt wurde nicht belohnt, da es in der Offensive an der nötigen Durchschlagskraft fehlte.

Weniger berauschend läuft es aktuell für den WAC. Die Wolfsberger holten aus den vergangenen drei Bundesliga-Spielen lediglich einen Punkt, unter der Woche kam das Cup-Aus gegen Zweitligist Leoben hinzu. "Wir sind aktuell in einer schwierigen Situation. Es liegt nun in meiner Verantwortung, dass ins Positive zu drehen. Es ist nicht so lange her, wo wir guten Fußball gespielt haben", sagte Trainer Manfred Schmid, der das Derby aufgrund einer jüngst im Cup ausgefassten Zwei-Spiele-Sperre wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen nur von der Tribüne aus verfolgen wird. (APA, red, 3.11.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 13. Runde der Bundesliga am Wochenende (alle Spiele live auf Sky Austria):

Samstag:

Wolfsberger AC - Austria Klagenfurt (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Spurny). Bisheriges Saisonergebnis: 2:2 (a)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Kennedy, Piesinger - Veratschnig, Leitgeb, Boakye, Ibertsberger - Rieder - Bamba, Sabitzer

Es fehlen: Trainer Schmid (gesperrt), Röcher (Hüfte), Altunashvili (Nasenbeinbruch)

Klagenfurt: Menzel - Djoric, Mahrer, Wimmer - Bonnah, Wernitznig, Benatelli, Gemicibasi, Schumacher - Karweina, Jaritz

Es fehlen: Gkezos (Sprunggelenks-OP), Cvetko (Muskelentzündung an der Fußsohle), Binder (Aufbautraining nach Adduktorenabriss), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), May (Aufbautraining nach Knieproblemen)

Fraglich: Irving (nach Bänderdehnung im Knie)

* * *

Austria Wien - Austria Lustenau (Wien, Generali-Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisheriges Saisonergebnis: 2:0 (a)

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Meisl - Ranftl, Potzmann, Jukic, Guenouche - Gruber, Asllani, Fischer

Es fehlen: Fitz (krank), Plavotic (Individualtraining), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (langzeitverletzt)

Lustenau: Schierl - Gmeiner, Moltenis, Mätzler, Berger - Rhein, Tiefenbach - Bobzien, Surdanovic, Diaby - Cisse

Es fehlen: Grabher (gesperrt), Fridrikas (verletzt), Maak (nach Rücken-OP)

* * *

WSG Tirol - Red Bull Salzburg (Innsbruck, Tivol-Stadion, 17.00 Uhr, SR Weinberger). Bisheriges Saisonergebnis: 0:3 (a)

WSG: Stejskal - Sulzbacher, Bacher, D. Gugganig, Schulz - Taferner, Üstündag, Ogrinec, Ertlthaler - Diarra, Prelec

Es fehlen: Kronberger (gesperrt), Oswald (Bandscheiben-OP), Müller (Achillessehnenreizung), Blume (Knochenödem), Vötter (Bänderriss im Sprunggelenk)

Salzburg: Schlager - Dedic, Pavlovic, Solet, Guindo - Gourna-Douath - Capaldo, Gloukh, Ratkov - Simic, Konate

Es fehlen: Kjaergaard (Schulter), Terzic, Fernando (beide Adduktoren), Okoh, Omoregie, Wallner (alle Oberschenkel), Piatkowski (Wade)