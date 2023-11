Donnerstagabend fand auf dem Heldenplatz ein "Lichtermeer" für die israelischen Geiseln in der Hand der Hamas statt. Etliche Tausend Personen nahmen teil, Angehörige von Entführten traten auf. Es war tief beeindruckend – und es gab jenen, die noch Mitgefühl und Verstand besitzen, einen Eindruck, um welch monströse Tat es sich hier handelt. Unvorstellbar, was in denen vorgeht, deren kleine Kinder in der Hand dieser Mörderbande sind.

Kritik an der Politik von Premier Benjamin Netanjahu und wahre Solidarität mit Israel - das schließt sich nicht aus. AFP/POOL/ABIR SULTAN

Aber es kommt noch eines hinzu: Jüdische Menschen können sich plötzlich nicht mehr sicher fühlen. Weder in den Grenzen des Staates Israel, der ja aus diesem einen Grund errichtet wurde – damit sie sicher sind –, noch in jenen vielen Ländern, wo Juden leben. Auch das verlangt von uns Empathie und Solidarität.

Damit aufs Engste verbunden ist allerdings die Frage, ob die jetzige Regierung Israels geeignet ist, wirklich und längerfristig diese Sicherheit zu garantieren.

Blanker Wahn

Die Regierung Netanjahu, der jetzt auch Teile der Opposition angehören, geht in Gaza mit Mitteln vor, die unweigerlich großes Leid für die dortige Zivilbevölkerung bedeuten. Darüber hinaus gibt es aber auch ernste Zweifel daran, ob diese massive Bodeninvasion überhaupt ihren Zweck erfüllen kann und was genau die Ziele eigentlich sind. Das will etwa US-Außenminister Antony Blinken wissen, der schon wieder nach Israel reist. Und was ist der Plan für danach? Realistischerweise wohl nicht jener blanke Wahn einer Austreibung von zwei Millionen Gaza-Bewohnern nach Ägypten, die ein regierungsnaher Thinktank ausgearbeitet hat.

Blanker Wahn ist allerdings ein nicht zu unterschätzendes Element in der Regierung Netanjahu, die von ultrarechten, messianistischen Unterstützern der Siedlerbewegung beherrscht wird. Die wollen das Westjordanland annektieren und die Palästinenser vertreiben. Es gibt aber laut Kennern der Region Alternativen: einerseits gezielte, begrenzte Kommandoaktionen in Gaza (unter anderem in einem "NYT"-Podcast von Ezra Klein mit dem Experten Zack Beauchamp), andererseits eine Gesamtänderung der israelischen Politik mit einem Stopp der Siedlungen und einem Ziel der Aufwertung der Palästinensischen Autonomiebehörde, um Gaza letztlich zu übernehmen. Benjamin Netanjahu hingegen ergeht sich in jahrtausendealten Endkampf-Analogien von den Israeliten und ihren Erzfeinden, den Amalekitern.

Veränderung von Mindsets

Wenn man sich in Europa in diesem Sinn äußert, hört man oft den Vorwurf, man könne sich nicht wirklich in die Lage der Israelis versetzen und habe außerdem eine Verpflichtung aus dem Holocaust. An beidem ist etwas Richtiges.

Aber Kritik an der Politik des Möchtegern-Autokraten Netanjahu, der die Siedler begünstige und die Hamas-Gefahr nicht erkannt hat, hindert nicht an wahrer Solidarität für Israelis und Juden außerhalb Israels.

Wie kann man das aber bei uns real umsetzen?

Der alte, rechte Antisemitismus ist noch relativ stark vorhanden, aber er wagt sich nicht so hervor. Dazu der linke Antisemitismus irregeleiteter "Progressiver" und der indoktrinierte Antisemitismus etlicher junger Leute aus dem arabisch-muslimischen Raum.

Es bleibt nichts anderes übrig, als all dem entgegenzutreten – im Ernstfall mit Staatsmacht, ansonsten argumentativ, in der Schule, der Uni und, ganz wichtig, in den sozialen Medien. Es geht letztlich auch um die Veränderung von Mindsets. Das ist schwierig, aber wollen wir auf Dauer Leute, die neben uns herleben, ohne unsere Werte minimal zu teilen? (Hans Rauscher, 3.11.2023)