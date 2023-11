Paris/Gaza - Das Büro der französischen Nachrichtenagentur AFP im Gazastreifen ist durch den Einschlag eines Geschosses schwer beschädigt worden. Keiner der acht normalerweise in Gaza stationierten Mitarbeiter befand sich zum Zeitpunkt des Einschlags vor Ort, da alle bereits in den südlichen Gazastreifen evakuiert wurden, berichtete AFP am Freitag.

"AFP verurteilt den Schlag gegen ihr Büro in Gaza-Stadt auf das Schärfste", sagte Agenturchef Fabrice Fries. "Der Standort des Büros ist allen bekannt und daran wurde in den letzten Tagen mehrfach erinnert, um einen solchen Angriff zu verhindern und zu ermöglichen, dass wir weiterhin mit Bildern vor Ort berichten können."

Ein Sprecher der israelischen Armee habe auf AFP-Anfrage erklärt, dass Überprüfungen ergeben hätten, dass es vonseiten Israels keinen Beschuss des Gebäudes gegeben habe, in dem sich das Büro befindet, berichtete die Agentur weiter. Wie ein AFP-Mitarbeiter vor Ort feststellte, scheint das Geschoss das Büro im obersten Stockwerk horizontal durchschlagen zu haben. Es seien erhebliche Schäden entstanden.

Institut français getroffen

Unterdessen wurde das Institut français im Gazastreifen durch israelischen Beschuss getroffen. Wie das französische Außenministerium in Paris am Freitag mitteilte, hätte Israel Frankreich informiert, dass die Kultureinrichtung von einem israelischen Luftschlag getroffen wurde. Frankreich habe die israelischen Behörden aufgefordert, unverzüglich mitzuteilen, was zu dieser Entscheidung geführt habe. Zum Zeitpunkt des Beschusses hätten sich keine Mitarbeiter oder französische Staatsbürger auf dem Gelände des Instituts befunden.

Das Außenministerium äußerste sich außerdem sehr besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen und verlangte einen humanitären Waffenstillstand. Der Schutz von Zivilisten sei sowohl ein moralischer Imperativ als auch eine internationale Verpflichtung. Die Zivilbevölkerung in Gaza dürfe nicht für die Verbrechen der Hamas bezahlen. Man dürfe nicht in die Falle der Extremisten treten, die Hass für die nächsten Generationen erzeugen wollten. (APA, dpa, 3.11.2023)