9.50 DOKUMENTATION

Albert Camus – Eine Ikone des Widerstands Anlässlich seines 110. Geburtstages zeichnet die Dokumentation die Kämpfe des Romanciers, Journalisten und Dramatikers Albert Camus nach und beleuchtet damit wenig bekannte Aspekte seines Lebens, die einen Schlüssel zum Verständnis seines Werks darstellen. Bis 10.45, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Die Fragen stellen Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.10 DOKUMENTATION

Picasso – Das erste Mal Die Dokumentation beleuchtet eine unbekannte, aber sehr prägende Phase im Leben des Künstlers: Im Alter von neun bis 13 Jahren lebte Pablo Ruiz Picasso in A Coruña – einer Stadt, von der er selbst sagte, sie habe seine Sinne geweckt. Bis 17.05, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Valerian – Die Stadt der tausend Planeten

(F 2017, Luc Besson) Wenn Aliens und Menschen gemeinsame Sache machen. Luc Besson hat das Lieblingscomic seiner Kindheit, Valérian et Laureline, mit Dane DeHaan und Cara Delevigne als Agenten der menschlichen Föderation als üppiges Spektakel verfilmt. Ziemlich grell, ziemlich unterhaltsam. Bis 23.00, RTL 2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Die neue Weltordnung – Demokratie unter Beschuss Zu Gast bei Claudia Reiterer diskutieren der ehemalige Botschafter in Moskau und London, Emil Brix, China-Expertin Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Politikwissenschafterin Daniela Pisoiu und Nahost-Experte Walter Posch. Bis 23.05, ORF 2

Geht mit viel Körpereinsatz zur Sache: Charlize Theron in "Atomic Blonde", ORF 1, 22.15 Uhr. Foto: ORF / Universal / Jonathan Prime

22.15 ACTIONTHRILLER

Atomic Blonde (S/H/USA/D 2017, David Leitch) Ex-Stuntman David Leitch schickt in seiner ersten Regiearbeit Charlize Theron als britische Geheimagentin in den Einsatz: Im Berlin des Jahres 1989 wimmelt es nur so von Doppelagenten. Die Atomic Blonde sammelt zum Soundtrack von Nena und David Bowie jede Menge blaue Flecken und macht in der Verfilmung der Graphic Novel The Coldest City die bestmögliche Figur. Bis 0.00, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Jud Süß 2.0 – Von der NS-Filmpropaganda zum Online-Antisemitismus Felix Moellers Dokumentation nimmt rechte Influencer, identitäre Youtuber und rechtsrechte Propagandisten unter die Lupe und decodiert antisemitische Stereotype in Zeiten der Covid-Krise.

Bis 0.00, ORF 2

23.30 THRILLER

Zielfahnder – Flucht in die Karpaten (D 2016, Dominik Graf) Liviu Caramitru, Mitglied einer europaweit agierenden rumänischen Verbrecherbande, bricht aus einer Justizvollzugsanstalt in Nordrhein-Westfalen aus. Es beginnt eine Jagd durch Deutschland bis an die polnische Grenze. Vom deutschen Meisterregisseur Dominik Graf gewohnt einfallsreich und mit viel Verve abseits der üblichen TV-Krimi-Klischees inszeniert. Bis 1.25, 3sat