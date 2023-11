Die Wiener Comedienne und Autorin Julia Brandner ist in Salzburg zu sehen. Barbara Wenz

Ob Kabarett, Comedy, Poetry-Slam oder Satire - beruflich lustige Frauen aus der gesamten Humorbandbreite treten am 13. November gleichzeitig in 24 Städten in Deutschland und Salzburg auf. Das Publikum unterstützt mit dem Kauf einer Karte gleichzeitig den lokalen Kleinkunstdealer, die Künstlerinnen und Frauen in Not. Denn der Großteil der Einnahmen geht an Frauenhilfsprojekte. Ziel ist es, Geld zu sammeln und ein Zeichen gegen Sexismus und Gewalt an Frauen zu setzen.

In Salzburg werden im Kleinen Theater der österreichische Stand-up-Shootingstar Maria Muhar, die feministische Comedienne und Autorin Julia Brandner, die Tiroler Kabarettistin Michaela Oberscheider und die Satirikerin Mona Kospach auftreten. Ein Teil der Einnahmen kommt dem Verein Viele zugute, der gemeinsam mit Jugend am Werk das Frauenhaus Salzburg und Schutzunterkünfte für Frauen im Bundesland Salzburg betreut. Als Schirmherrin der Veranstaltung tritt das Frauenbüro Salzburg auf.

2018 startete das Projekt Sisters of Comedy mit 28 Shows in Deutschland mit mehr als 6650 Zuschauern. Insgesamt sind damals 52.941 Euro an Spenden zusammengekommen. Seit 2019 gibt es auch Kabarettabende in Österreich. Bisher haben sich 653 Künstlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligt. (ruep, 5.11.2023)