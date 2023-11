Der "Construction Simulator" (deutsch: "Bau-Simulator") bekommt eine "Spaceport Expansion", bei der Spielerinnen und Spieler einen eigenen Raumhafen bauen können, also eine Raketenabschussbasis inklusive dazu passender Infrastruktur, etwa eines Forschungszentrums oder einer extrem großen Werkshalle und natürlich einer Zuschauertribüne.

Die Erweiterung bringt eine neue Kampagnenkarte ins Spiel, samt neuen Auftraggebern und "den umfangreichsten Bauaufträgen in der bisherigen Geschichte der Simulationsreihe", wie es von Publisher Astragon in einer Presseaussendung heißt. Angepriesen werden mehr als 40 Stunden zusätzliche Spielzeit.

Beworben wird die Erweiterung mit einem recht stimmungsvollen Trailer.

Construction Simulator - Spaceport Expansion Teaser Trailer

astragon

Die "Bau-Simulator – Spaceport Expansion" wird ab dem 21. 11. 2023 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One in den digitalen Stores zum UVP von 19,99 Euro erscheinen sowie für Neueinsteiger in Form des zur gleichen Zeit erscheinenden "Bau-Simulator – Spaceport Bundles" – 44,99 Euro für PC bzw. 49,99 Euro für Konsolen – erhältlich sein. (red, 4.11.2023)