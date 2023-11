Bilder und Ballons an leeren Sitzen erinnern in Jerusalems International Convention Center an die Hamas-Geiseln. EPA/ABIR SULTAN

Eigentlich ist Lion Yanai ein Mensch der introvertierten Sorte. In den vergangenen Wochen wurde der 46-jährige Programmierer aber öfter live auf CNN interviewt als so mancher Kongressabgeordneter der Vereinigten Staaten. "Ich bin es nicht gewöhnt, so viel mit Menschen zu sprechen", sagt er und lacht. Es ist ein seltenes Lachen in diesen Tagen. Am 7. Oktober wurde Lions Schwester Moran auf dem Ravefestival Nova im Süden Israels von Terroristen in den Gazastreifen verschleppt. Nun wartet Lion bereits vier Wochen darauf, "dass die Welt etwas unternimmt".

Damit das geschieht, gibt er nun Tag und Nacht Interviews. "Es ist das Einzige, was ich für meine Schwester tun kann." Zwar de­monstriere er auch in Israel und fordere die dortige Regierung auf, die Geiseln zu befreien, sagt Lion Yanai dem STANDARD. "Ich kann mich aber nicht darauf verlassen, dass die israelische Regierung etwas unternimmt, also spreche ich so viel wie möglich mit dem Ausland." Seine Botschaft: "Ich will der Welt sagen, dass das uns alle betrifft. Das ist nicht einfach nur ein israelisch-palästinensisches Problem. Das kann auch in eurem Hinterhof passieren."

Zwischen Verzweiflung und Wut

Yanai ist einer von hunderten Angehörigen, die für die Rückführung ihrer Kinder, Eltern, Großeltern und Geschwister aus dem Gazastreifen kämpfen. Laut Angaben der israelischen Streitkräfte haben die Terroristen der Hamas und anderer Terrorgruppen 242 Personen verschleppt, darunter auch Babys. Wie viele von ihnen noch am Leben sind, ist ungewiss. In den vergangenen Wochen wurden nur vier der Gekidnappten ans Rote Kreuz übergeben und konnten danach den Gazastreifen verlassen. Eine israelische Soldatin, die 19-jährige Ora Megidish, konnte von der Armee befreit werden. Von den übrigen Geiseln fehlt weiter jede Spur.

Vier Wochen nach dem brutalen Überfall sind die Angehörigen daher nicht nur verzweifelt, sondern auch wütend. Dutzende von ihnen blockierten am Freitag eine Straße in Tel Aviv und belagerten einen der Eingänge zur Kyria, dem Hauptquartier der Armee. Die Familien kündigten an, den Eingang nicht zu verlassen, solange Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht öffentlich verkünde, dass es so lange keinen Waffenstillstand gibt, bis alle Geiseln befreit sind.

Nicht alle denken so. Unter den Angehörigen gibt es auch Befürworter eines Waffenstillstands und eines umfassenden Gefangenenaustausches mit der Hamas. Sie sind aber eine kleine Minderheit.

Lion weiß nicht, welche Strategie er für besser hält. "Die Tatsache, dass meine Schwester gekidnappt wurde, macht mich weder zum Militärstrategen noch zum Politiker."

Nachlassendes Interesse

Unter manchen der Angehörigen macht sich Enttäuschung über die Reaktionen im Westen breit. "Ich hätte mir von der internationalen Gemeinschaft mehr erwartet", sagt Shaked Haran, die um das Schicksal von sieben Familienmitgliedern bangt – darunter ihre Mutter, ihre Schwester, der achtjährige Neffe und die dreijährige Nichte.

"Was für mich am schwersten zu ertragen ist, ist das Gefühl, dass sich die Welt immer weniger für uns interessiert", sagt Haran. "Vor einem Monat hätte ich gesagt: Ich bin sicher, je länger die Geiseln dort sind, desto größer wird der Druck sein, dass sie freigelassen werden. Heute merke ich: Das Gegenteil ist der Fall." Mehr und mehr rückten in einigen Ländern wieder andere Themen auf die Agenda.

"Jeder Tag, der vergeht, wird zur Folter für mich", sagt Haran. Die 34-jährige Juristin ist im neunten Monat schwanger. Der Schock, als sie erfuhr, dass zehn Familienmitglieder nach dem 7. Oktober vermisst waren, ließ sie kaum essen und schlafen, und das wiederum löste in ihr Ängste um ihr Baby aus. Anfang dieser Woche erhielt sie die Nachricht, dass ihr Vater nicht in Gaza war: Er war einer der vielen Bewohner des Kibbutz Beeri, die im Zuge des Massakers ermordet worden waren. Immer noch sind nicht alle Leichen, die nach den Massakern geborgen wurden, identifiziert. "Es war eine niederschmetternde Nachricht", sagt Haran, die zuvor auch vom Tod des Onkels und dessen Pflegers informiert worden war. "Wir hatten ja gehofft, dass sie noch am Leben seien."

Das Trauern um ihren Vater ist überschattet von der Angst um den Rest der Familie, der noch in Gaza ist. "Je länger sie dort sind, desto schwieriger ist es für mich, weil ich weiß: Je mehr Zeit vergeht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir sie lebend wiedersehen werden."

Moran Stella Yanai ist eine der Geiseln der Hamas. Privat

Haran ist selbst im Kibbutz Beeri aufgewachsen, lebt aber seit längerer Zeit mit ihrer Familie in Beerscheba. Nun quält sie sich jeden Tag mit Fragen wie: "Tue ich genug? Gibt es irgendwas, was ich noch unternehmen könnte?" Dann aber sehe sie die Fernsehnachrichten und verstehe: Der Fokus liegt längst anderswo.

Mehr Druck auf die Hamas

Das gelte nicht nur für Israel, das einen Krieg gegen die Hamas führen und Angriffe der Hisbollah im Norden abwehren muss. Haran ist auch von Europa und den USA enttäuscht.

Nicht einmal zum "Offensichtlichsten", nämlich einer klaren Distanzierung von der Hamas, habe sich der Westen durchgerungen, meint Haran. "Immer noch gibt es in der Welt Kräfte, die so tun, als vertrete die Hamas etwas, das man rechtfertigen kann. Aber das ist keine 'Free Palestine'-Organisation, im Gegenteil."

Als die USA Afghanistan bombardierten, habe die Welt weniger aufmerksam hingeschaut als jetzt bei Israel. "Langsam bekomme ich das Gefühl, dass es keine freie westliche Welt mit moralischen Standards gibt. Es dreht sich alles nur um Ideologie."

Wie sich europäische Staaten nun verhalten sollten? "Der Druck auf Hamas sollte viel größer sein." Die Terrororganisation reagiere ja durchaus empfindlich auf Drohungen. "Wir wissen, dass das einer ihrer Schwachpunkte ist – diese starke Abhängigkeit von Finanzen aus dem Ausland. Wenn sie diese Unterstützung verlieren, wird das Einfluss auf ihr Verhalten haben."

Nicht dass sich Haran erhofft, dass dann sofort alle Geiseln auf einen Schlag freigelassen werden. "Es wäre schon etwas, wenigstens ein Minimum an Information zu bekommen. Zu wissen, wer von ihnen noch am Leben ist und wer nicht." (Maria Sterkl aus Jerusalem, 3.11.2023)