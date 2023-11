Anwar El Ghazi bereitet Mainz 05 Sorgen. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Der deutsche Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat Stürmer Anwar El Ghazi am Freitagabend "mit sofortiger Wirkung" gekündigt. Der Verein reagiere mit dieser Maßnahme auf die Äußerungen und Posts des Spielers in den sozialen Medien, heißt es auf der Klub-Homepage. El Ghazi war zuvor mit propalästinensischen Postings aufgefallen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Das bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag auf sid-Anfrage. "Gegen den Beschuldigten besteht nach unserer Bewertung der Anfangsverdacht der Störung des öffentlichen Friedens durch Billigen von Straftaten in Tateinheit mit Volksverhetzung durch Verbreiten eines Inhalts", teilte die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft mit. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Zuerst hatte die "FAZ" darüber berichtet.

Mainz-Vorstand Heidel: "Ich erkläre mir da gar nichts mehr"

Die Mainzer Verantwortlichen wollten den "FAZ"-Bericht nicht kommentieren. Sportvorstand Christian Heidel zeigte sich am Freitag aber sichtlich genervt vom Fall El Ghazi. "Ich erkläre mir da gar nichts mehr. Ich werde da auch keine Erklärungen mehr abgeben. Ich glaube, jeder hat inzwischen gemerkt: Das hat mit Fußball und mit Sport nichts mehr zu tun. Das ist ein höchst politisches Thema, ein höchst juristisches und auch arbeitsrechtliches Thema", sagte Heidel.

Eskalation

Der Fall El Ghazi war zuletzt eskaliert. Der Stürmer hatte einen Beitrag geteilt, in dem es unter anderem hieß: "Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein." Gemeint ist, dass sich Palästina vom Jordan bis zum Mittelmeer ausdehnen sollte. Damit wird Israel gewissermaßen das Existenzrecht abgesprochen. Der Post wurde später wieder gelöscht. Zudem hatte El Ghazi ein Profilbild mit dem Schriftzug "I stand with Palestine". Dieses Foto wurde später durch ein Bild seines Gesichts ersetzt. Der Spieler wurde vom Klub am 17. Oktober suspendiert.

Am vergangenen Montag hatte der FSV jedoch mitgeteilt, El Ghazi habe Reue gezeigt und werde nach einer Abmahnung wieder eingegliedert.

Am Mittwoch erklärte El Ghazi in einem weiteren Post aber, dass er seine Position nicht bereue, und bezichtigte Mainz 05 indirekt der Lüge. "Ich distanziere mich nicht von dem, was ich gesagt habe", sagte er. Vielmehr werde er "bis zu meinem letzten Atemzug für Menschlichkeit und die Unterdrückten" einstehen. Seine Position bleibe die, die es immer gewesen sei, betonte der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln. Er sei "gegen Krieg und Gewalt", gegen "das Töten aller unschuldiger Zivilisten, jede Form der Diskriminierung, Islamophobie, Antisemitismus, Völkermord, Apartheid, Besatzung und Unterdrückung". Daher könne er "nicht guten Gewissens schweigen". El Ghazi schloss seinen Beitrag mit den Worten: "Wir müssen jetzt das Ende des Tötens in Gaza einfordern!"

Heidel: "Da kann bei Mainz 05 niemand etwas dafür"

Inhaltlich will sich Heidel zu dem Fall vorerst nicht mehr äußern. "Ich habe kein Interesse, irgendein falsches Wort zu sagen, das irgendwie gegen uns verwendet werden kann", sagte der 60-Jährige: "Das ist ein Fall, den es bei Mainz 05 noch nie gab, und ich bedauere es zutiefst, dass so etwas passieren kann. Da kann bei Mainz 05 aber niemand etwas dafür."

El Ghazi hatte sich am Montag krankschreiben lassen. Heidel bestätigte am Freitag nur, dass der 28-Jährige am Samstag (15.30 Uhr / Sky) gegen RB Leipzig nicht im Kader stehen werde. "Wir reden hier über einen Fall, den die ganze Welt interessiert. Wir werden als Vorstand von Mainz 05 dann eine Erklärung abgeben, wenn irgendetwas entschieden worden und vorher geprüft worden ist. Ich bitte um Verständnis, dass das mit unserem Geschäft nichts zu tun hat." (red, sid, APA, 3.11.2023)