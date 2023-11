Nepal wird regelmäßig von Erdbeben heimgesucht. Hier ein Bild aus dem November 2022. AP/Dil Bahadur Singh

Kathmandu - Ein Erdbeben hat am späten Freitagabend Nepal erschüttert. Laut ersten Berichten gab es zumindest 22 Todesopfer und dutzende Verletzte. Das Erdbeben erreichte eine Magnitude von 6,4 von und ereignete sich in einer Tiefe von rund 18 Kilometern. Das Zentrum lag demnach etwa 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu.

Laut einem Bericht der "Times of India" war das Beben bis nach Neu Delhi in Indien zu spüren. Die Himalaya-Region, in der auch Nepal liegt, ist geologisch äußerst aktiv. Dort schiebt sich die Indische Kontinentalplatte mit einer Geschwindigkeit von etwa zwei Zentimetern pro Jahr unter die Eurasische Platte - was immer wieder zu starken Beben führt.

Vor rund acht Jahren - im Frühjahr 2015 – hatte ein schweres Erdbeben der Stärke 7,8 (nach nepalesischen Angaben: 7,6) die Gegend um die Hauptstadt Kathmandu erschüttert. Die Zahl der Toten stieg damals auf um die 9.000. Millionen Menschen wurden obdachlos. (APA, Reuters, 3.11.2023)