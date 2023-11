Rico ist gut im Sich-Gedanken-Machen. Er denkt dabei auf besondere Art, nämlich um Ecken herum. Sonst hat er es nicht so mit Ecken. Straßenecken kann er sich fast gar nicht merken, was kompliziert ist für ein Kind, das in der Großstadt Berlin wohnt. Als er beim Schultest ein Dreieck zeichnen soll, denkt er so sehr an viele kleine und große Dinge drumherum, dass dabei ein Haus, ein Baum und ein Auto herauskommen. Wovon hier sonst noch erzählt wird? Davon, wie lieb sich Ricos Mama um ihn kümmert, wie es zu der Idee mit der Tuchlaterne kommt und was diese Laterne mit Ricos Ecken zu tun hat, und von Herrn Wehmeyer, seinem Lehrer im Förderzentrum. Dieses Erstlesebuch ist witzig und nachdenklich zugleich. Mehr von Rico erfahrt ihr in den Büchern, Hörbüchern, Comics und Filmen der Rico&Oskar-Reihe! 4.11.2023)

Das Buch wurde von Andrea Kromoser für euch ausgewählt. www.familienlektuere.at