Kevin Hayes hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg von St. Louis. Reuters/Jeff Curry-USA TODAY Sports

Buffalo - Die Buffalo Sabres haben am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL eine empfindlichen Heim-Niederlage einstecken müssen. Das Team aus New York zog vor eigenem Publikum gegen die Philadelphia Flyers mit 1:5 den Kürzeren. Bereits zum Saisonauftakt hatte Buffalo eine Partie mit 1:5 verloren.

Die Sabres kassierten in den ersten eineinhalb Spielminuten bereits zwei Tore und lagen Mitte des zweiten Durchgangs mit 0:4 zurück. Im zweiten Freitag-Spiel bezwangen die St. Louis Blues die New Jersey Devils mit 4:1. Zwar musste St. Louis im ersten Drittel die Verletzung des NHL-Topscorers Jack Hughes verkraften, dafür sprang Kevin Hayes mit zwei Toren und einer Vorlage in die Bresche. (APA/dpa, 4.11.2023)