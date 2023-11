Die kalte Jahreszeit wird oft als Schnupfenzeit bezeichnet. In der Tat finden sich derzeit einige Rhinoviren, also klassische Schnupfen- und Erkältungsviren, im Umlauf. Sie machen rund ein Viertel der im österreichischen Sentinel-System analysierten Proben aus, wie Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der Medizinuni Wien, am Samstag Ö1 sagte. Im Rahmen des Sentinel-Systems werden Proben infektiöser Personen am Zentrum für Virologie analysiert und auf Influenza, RSV-Infekte oder Sars-Cov2 hin ausgewertet.

Größer noch sei der Anteil der Coronainfektionen: Demnach würden mehr als 30 Prozent der im Sentinel-System analysierten Proben eine CoV-Infektion anzeigen. Auch im Abwassermonitoring zeige sich diese Tendenz. Damit dominiere Covid derzeit das Infektionsgeschehen. Die Zahlen seien konstant im Steigen, insbesondere in Wien und der Steiermark.

Im November sinken die Temperaturen draußen, das Leben spielt sich mehr in Innenräumen ab. Das beschleunigt die Verbreitung von grippalen Infekten, Coronaviren und Co. IMAGO/Daniel Ingold

Weniger stationäre Behandlungen

"Was sich geändert hat, ist dass aufgrund der Impfungen und des Immunschutzes vor schweren Erkrankungen wir jetzt weniger Menschen haben, die stationär behandelt werden müssen", sagte Aberle im Ö1-Morgenjournal.

Nur aufgrund der klinischen Symptome - typisch sind zum Beispiel Fieber, Husten, Halsweh - kann man nicht unterscheiden, ob es sich um Corona handelt. Kostenlose Testungen gibt es seit 1. Juli 2023 nur noch im Rahmen einer ärztlichen Behandlung. Selbsttests auf Antigen-Basis können in Apotheken gekauft werden. (spri, 4.11.2023)