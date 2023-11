Goal Nummer eins. APA/GERT EGGENBERGER

Wolfsberg – Das Kärnten-Derby in der Fußball-Bundesliga ist zu einer klaren Angelegenheit für den WAC geworden. Die Wolfsberger feierten am Samstag gegen Austria Klagenfurt einen 4:0-Heimsieg und beendeten damit nach zuletzt drei Niederlagen und einem Remis ihre Misserfolgsserie. Für die Klagenfurter setzte es erstmals in dieser Ligasaison auswärts und erstmals seit fünf Runden eine Pleite. Mohamed Bamba (19.), Augustine Boakye (43., 75.) und Thierno Ballo (69.) trafen für die Gastgeber.

Die Partie entwickelte sich schnell nach dem Geschmack der Lavanttaler. Boakye spielte Bamba frei, der Klagenfurt-Goalie Philip Menzel umkurvte und zum 1:0 einschob. Zunächst wurde Abseits gegeben, nach VAR-Konsultation aber wurde das Tor anerkannt. In der Folge fanden die ersatzgeschwächten Gäste überhaupt nichts ins Spiel, der WAC hingegen setzte immer wieder Nadelstiche - so auch in der 43. Minute, als wieder einmal die Offensivreihe stark kombinierte. Bamba setzte Ballo ein, der wiederum für Boakye auflegte, und der Ghanaer vollendete zum 2:0.

Nach dem Seitenwechsel versuchte die Elf von Peter Pacult, aktiver zu werden, gefährlicher blieben allerdings die Hausherren. Deren gesperrter Coach Manfred Schmid sah von der Tribüne aus, wie zunächst einige vielversprechende Gelegenheiten schlampig zu Ende gespielt wurden, ehe doch noch ein klarer Sieg zustande kam.

Klarer Sieg

Bamba lieferte den Assist für Ballo, den Schuss des Ex-Rapidlers bugsierte Nikola Djoric ins eigene Netz. Wieder zählte das Tor erst nach VAR-Rücksprache. Den Schlusspunkt setzte Boakye mit einem strammen Schuss innerhalb des Strafraums ins kurze Eck. In der 82. und 88. Minute hatte Bamba nach sehenswerten Einzelaktionen sogar das 5:0 auf dem Fuß, er scheiterte aber jeweils an Menzel.

Trotz des zweiten Rückschlags binnen vier Tagen - am Mittwoch war man im Cup gegen die Wiener Austria ausgeschieden - bleibt Austria Klagenfurt zumindest bis Sonntag Tabellenvierter. Der WAC schob sich auf Platz sieben, könnte aber am Sonntag wieder von Rapid überholt werden. (APA, 4.11.2023)

Ergebnisse:

WAC - SK Austria Klagenfurt 4:0 (2:0)

Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 5.500, SR Spurny

Tore:

1:0 (19.) Bamba

2:0 (43.) Boakye

3:0 (69.) Ballo

4:0 (75.) Boakye

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Kennedy - Jasic, Tijani, Altunashvili (84. Omic), Scherzer - Ballo (80. Rieder), Bamba (90. Veratschnig), Boykye (84. Zimmermann)

Klagenfurt: Menzel - Djoric, Mahrer, Wimmer - Bonnah (73. Straudi), Wernitznig, Gemicibasi (73. Robatsch), Benatelli, Schumacher - Karweina (57. Schwarz), Jaritz (57. Arweiler)

Gelbe Karten: Altunashvili bzw. Gemicibasi, Djoric