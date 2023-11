Da Tor wurde mit einem Auto durchbrochen, ein Mann soll zwei Mal in die Luft geschossen haben. Der Flughafen wurde gesperrt

Flughafen Hamburg APA/dpa/Jonas Walzberg

Hamburg - Der Hamburger Flughafen ist nach dem Eindringen eines Fahrzeugs auf das Gelände gesperrt worden. Ein Bewaffneter habe mit seinem Fahrzeug gegen 20 Uhr ein Tor durchbrochen und sei auf das Vorfeld des Airports gefahren, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei, der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. Der Mann habe eine Waffe und damit bereits zwei Mal in die Luft geschossen und zwei brennende Flaschen aus dem Fahrzeug geworfen. Er habe vermutlich zwei Kinder an Bord.

Kräfte der Bundespolizei und der Landespolizei sind im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge sei niemand verletzt worden. In dem Auto des Mannes befinde sich auch ein Kind. Unklar ist, ob sich noch ein zweites Kind im Fahrzeug befindet. "Wir gehen im Moment von einer Geisellage aus", heißt es bei der Polizei. Die Ehefrau des Mannes habe die Polizei darüber verständigt, dass ihr Mann die Tat angekündigt habe. Das Motiv des Mannes sei nicht bekannt.

Die Airport-Sprecherin sagte, von der offiziellen Sperre des Flughafens um 20.24 Uhr bis Betriebsschluss um 23.00 Uhr wären normalerweise sechs Starts und 21 Landungen erwartet worden. Die erwarteten Flüge kämen unter anderem aus Hurghada, Agadir, Malaga oder Lissabon, hieß es. Teilweise seien sie bereits umgeleitet worden, teils seien Flüge gestrichen worden. Wie es mit dem Flugverkehr weitergehe, hänge von der Einsatzlage ab.

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg. (APA, red, 4.11.2023)