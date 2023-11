Matchwinner Ronald Araujo (l.) springt. REUTERS/VINCENT WEST

San Sebastian – Eine Woche nach der Clasico-Niederlage ist dem FC Barcelona eine Rehabilitierung gelungen. Die Katalanen feierten am Samstag gegen Real Sociedad einen 1:0-Auswärtssieg und liegen damit als Tabellendritter vier Punkte hinter Überraschungs-Spitzenreiter Girona, der wenige Stunden zuvor bei Osasuna 4:2 gewonnen hatte. Das entscheidende Barca-Tor gegen Red Bull Salzburgs Champions-League-Gegner erzielte Ronald Araujo per Kopf nach Zuspiel von Ilkay Gündogan in der 92. Minute. Ursprünglich war beim Last-Minute-Treffer Abseits gegeben worden, der VAR revidierte diese Entscheidung.

Inter schlägt Atalanta

Für den am Mittwoch bevorstehenden CL-Gegner Salzburgs gab es in der Liga dagegen ein Erfolgserlebnis: Inter Mailand feierte am Samstag einen 2:1-Auswärtssieg gegen Atalanta Bergamo und führen damit die Serie-A-Tabelle zumindest bis Sonntag mit fünf Punkten Vorsprung auf Juventus Turin an. Hakan Calhanoglu (40./Elfmeter) und Lautaro Martinez (57.) sorgten bei einem Gegentor von Gianluca Scamacca (61.) für die drei Punkte des Leaders.

Inter hält nun bei vier Pflichtspiel-Siegen in Folge und hat in dieser Liga-Saison 28 von 33 möglichen Zählern geholt. Der im Aufbautraining stehende Marko Arnautovic schien diesmal noch nicht im Inter-Kader auf, könnte allerdings gegen Salzburg sein Comeback feiern.

Wenige Stunden nach dem Inter-Erfolg patzte der Stadtrivale: AC Milan kassierte gegen Udinese eine überraschende 0:1-Heimniederlage und liegt damit als Tabellendritter schon sechs Punkte hinter dem Spitzenreiter. (APA, 4.11.2023)