Die Polizei Hamburg und die deutsche Bundespolizei sind mit einem Großaufgebot und Spezialkräften im Einsatz. IMAGO/Lenthe-Medien/Schmid

Hamburg – Wegen einer Geiselnahme bleibt der Flughafen Hamburg auch am Sonntag zunächst weiter geschlossen. Der Betrieb sei auf unbestimmte Zeit eingestellt, sagte einer Flughafensprecherin am Morgen. Die Polizei teilte mit, sie sei weiter mit dem 35-jährigen Mann in Verhandlungen, der den Angaben zufolge am Samstagabend mit einem Auto und seinem vierjährigen Kind auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen war. Sie gehe von einer "Geisellage" rund um einen Sorgerechtsstreit aus.

Die Mutter des Mädchens habe die Polizei darüber verständigt, dass der Mann die Tat angekündigt habe. Das Auto mit dem Mann und dem Kind stand unter einem Flugzeug. Erste Angaben, wonach der Mann bewaffnet sei, wollte die Polizei nicht bestätigen. Der Flughafen wurde geräumt und großräumig abgesperrt.

Bisher 61 Flüge gestrichen

Die Polizei teilte mit, es werde weiter mit dem Mann in türkischer Sprache kommuniziert. Sie bat Fluggäste und andere Personen, vorerst nicht zum Flughafen zu kommen. Es werde den ganzen Tag zu zahlreichen Flugstreichungen und Verzögerungen kommen, teilte der Flughafen am Sonntagmorgen mit. 61 Flüge seien bereits gestrichen worden. Am Samstagabend seien bereits zehn Flüge gestrichen und 17 ankommende Flugzeuge zu anderen Flughäfen umgeleitet worden.

Auf der Homepage des Wiener Flughafens etwa wird ein Austrian-Flug aus Hamburg, der am Samstagabend um 21.40 Uhr hätte eintreffen sollen als "verspätet" geführt. Zwei Flüge der Austrian bzw. von Eurowings mit regulärer Ankunftszeit in Wien um 11.15 Uhr und um 16.40 Uhr finden demnach heute definitiv nicht statt. Offen sind zwei AUA-Ankünfte aus Hamburg um 16.40 Uhr und 21.40 Uhr. (APA, 5.11.2023)