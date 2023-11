China hat nach eigenen Angaben beim jüngsten Gipfel zur Künstlichen Intelligenz (KI) in Großbritannien auch an den Beratungen zur Sicherheit teilgenommen. Der Vize-Minister für Wissenschaft und Technologie, Wu Zhaohui, sei nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Donnerstag in Bletchley Park zugegen gewesen, teilte sein Ministerium am Freitag mit.

Auf die Frage, warum Wu dann nicht von der Regierung in London erwähnt und auch nicht auf den Fotos vom zweiten Tag zu sehen sei, hieß es, dies müsse die britische Regierung beantworten. Diese lehnte eine Stellungnahme ab. China hatte am Mittwoch die "Bletchley-Deklaration" mit unterzeichnet, ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit bei der KI-Regulierung.

Der chinesische Vize-Minister für Wissenschaft und Technologie, Wu Zhaohui, war nach eigenen Angaben beim "AI Safety Summit" auch an Beratungen zur Sicherheit beteiligt. REUTERS/TOBY MELVILLE

Der Gipfel unter der Leitung von Premierminister Rishi Sunak hatte diese Vereinbarung dann am Donnerstag um einen Sicherheitspakt ergänzt, der unter anderem Tests auch von staatlicher Seite bei neuen KI-Modellen vorsieht. Großbritannien hatte von "gleichgesinnten" Staaten, Konzernen und Organisationen gesprochen wie den USA, Deutschland, Japan, Frankreich und die EU. China hat den Sicherheitspakt nicht unterzeichnet. Das Wissenschaftsministerium in Peking lehnte es am Freitag ab, einen Grund dafür zu nennen. Für Deutschland waren am Mittwoch Digitalminister Volker Wissing und am Donnerstag Wirtschaftsminister Robert Habeck anwesend. (APA, 5.11.2023)