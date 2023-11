Das bisherige österreichische System hat etwa im Dieselskandal keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht. imago images/Christian Ohde

Im Gastbeitrag erklärt Jurist Karl Wörle, wie eine ambitionierte Umsetzung der EU-Sammelklagenrichtlinie in Österreich aussehen könnte.

Sollen Unternehmen Unrechtsgewinne behalten dürfen? Zum Beispiel Bagatell- und Streuschäden, die etwa bei überhöhten Bank- oder Stromgebühren auftreten, oder auch im VW-Abgasskandal? Derzeit stehen für Konsumentinnen und Konsumenten in solchen Fällen oft der Rechtsverfolgungsaufwand und der mögliche Nutzen einer Klage außer Verhältnis. Prozesskosten werden prohibitorisch und nehmen den Betroffenen den Anreiz, ihre Ansprüche individuell durchzusetzen.

Zwar können Rechtsschutzversicherungen helfen, doch die Statistik zeigt, dass nur ein Bruchteil der Konsumentinnen und Konsumenten eine solche abgeschlossen hat. Wenn jedoch viele Geschädigte ihre Ansprüche bündeln, sinken die Rechtsverfolgungskosten pro Schadensfall, und die Geschädigten erhalten ihren Zugang zum Recht. Die kollektive Prozessführung hat auch eine präventive Steuerungsfunktion, da das Damoklesschwert einer Sammelklage Unternehmen zu rechtskonformem Verhalten anhält.

In den USA ist schon lange die "class action" etabliert, mit der Geschädigte ihre Kräfte vereinen können. In Deutschland hat der Dieselsgate-Skandal die Musterfeststellungsklage hervorgebracht, in den Niederlanden besteht seit 2005 ein erfolgreiches Kollektivvergleichsverfahren. In vielen Staaten, wie Österreich, ist jedoch kein besonderes Kollektivverfahren etabliert, und man behilft sich mit rechtlichen Provisorien. Diesen Missstand will die EU mit der Verbandsklagen-Richtlinie (RL 2020/1828) beheben und ein gemeinsames Mindestniveau des kollektiven Rechtsschutzes etablieren. Da als Harmonisierungsinstrument die Richtlinie gewählt wurde, müssen die Mitgliedsstaaten sie durch ein Gesetz in ihr nationales Recht umsetzen.

Verzug bei der Umsetzung

Österreich ist mit der Implementierung der Richtlinie jedoch im Verzug. Die Umsetzung hätte bis Juni 2023 in Kraft treten müssen, doch wurde bislang noch nicht einmal ein Ministerialentwurf veröffentlicht. Es soll bereits seit 2022 ein interner Draft im Ministerium aufliegen, um dessen Finalisierung jedoch immer noch politisch gerungen wird.

Hauptproblem in der rechtspolitischen Konsensfindung ist anscheinend die Sorge um die heimischen Unternehmen. Dies sollte man kritisch hinterfragen. Berüchtigt sind freilich die Rekordentschädigungen aus den US-"class actions", doch diese sind kein Problem des kollektiven Rechtsschutzes an sich. Es handelt sich dabei um ein unvorteilhaftes Zusammentreffen mehrerer Eigenheiten des US-Rechts, wie insbesondere Strafschadenersatz ("punitive damages"), der Schadenersatzansprüche um ein Vielfaches erhöht, sowie stark von Eigeninteressen getriebene "class action attorneys". Mit der EU-Verbandsklage, die ein gänzlich anderes Verfahrenskonzept anwendet, können die Exzesse des US-Rechts vermieden werden.

Wettbewerb der Kollektivverfahren

Wenn die Verbandsklagen-RL schließlich doch einmal in Österreich implementiert werden sollte, bleibt zu hoffen, dass es auf keinen bloßen rechtspolitischen Minimalkonsens hinausläuft. Die Verbandsklage ist nämlich kein Selbstläufer.

Neben dem neuen Verfahren bleibt die sogenannte Sammelklage österreichischer Prägung bestehen, bei der Forderungen an einen Sammelkläger, zum Beispiel an den Verein für Konsumenteninformation (VKI), abgetreten werden, der sie gebündelt durchsetzt. Es handelt sich dabei um ein in der Praxis entwickeltes Provisorium, das zwar in vielen Fällen funktioniert, aber etwa im VW-Skandal bislang keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht hat. Kann sich die Richtlinienumsetzung in der Praxis nicht dagegen durchsetzen, bleibt ein lamentables Rechtsschutzdefizit.

Vorbild Niederlande?

Im Wettbewerb der Kollektivverfahren muss auch die internationale Perspektive berücksichtigt werden. Hier sei insbesondere an die Niederlande gedacht, wo seit 2005 ein erfolgreiches kollektives Vergleichsverfahren für Massenschäden besteht und man sich als international attraktives Forum etablieren konnte. So haben auch bereits einige Österreicherinnen und Österreicher vom niederländischen Sammelvergleichsmechanismus profitiert, um in der Causa Meinl European Land eine Entschädigung zu erlangen.

In den Niederlanden können sogar Verbandsklagen mit ideeller Zielsetzung eingebracht werden, wie etwa erfolgreiche "climate change litigations", in denen der niederländische Staat und auch der Ölkonzern Royal Dutch Shell zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen verpflichtet wurden.

Ein mutiger Schritt, vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, dass es in den Niederlanden beträchtlich größere Industrieunternehmen gibt als hierzulande. Die österreichischen Mittelständler und Hidden Champions (Weltmarktführer in Nischensegmenten) sind sehr oft Zulieferer und nicht das erste Ziel kollektiver Verbraucherklagen. Vielmehr wären dies schwergewichtige Endfertiger à la Philips, Heineken oder Stellantis. In den Niederlanden steht also viel auf dem Spiel, und dennoch scheint es dort ein gesellschaftspolitisches Anliegen zu sein, dass Unternehmen eben keine Unrechtsgewinne behalten dürfen. Diesem "Dutch way" könnte die österreichische Politik sich durchaus anschließen. (Karl Wörle, 6.11.2023)