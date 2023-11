Götz Kubitschek, Vordenker der Neuen Rechten in Deutschland, hätte am 17. November auf Einladung des Rings Freiheitlicher Studenten auftreten sollen

Die Uni Wien stehe für Toleranz, Offenheit und Internationalität, wurde auf X (vormals Twitter), betont. Christian Fischer

Wien – In rechtsextremen Kreisen wurde die Veranstaltung auf Social-Media-Kanälen begeistert beworben: "Götz Kubitschek spricht an der Uni Wien! Vormerken, Weitersagen und Dabeisein! Wir kommen!", konnte man da lesen. Der rechtsextreme Publizist und einer der Vordenker der sogenannten Neuen Rechten in Deutschland sollte auf Einladung des Rings Freiheitlicher Studenten (RFS) am 17. November auftreten.

Allerdings hatte die Universität diesen Auftritt bereits vor Tagen untersagt, wie sie am Sonntag öffentlich auf X (vormals Twitter) bekannt gab: "In den Räumlichkeiten der Universität Wien wird keine Veranstaltung mit Götz Kubitschek als Redner stattfinden."

Die Veranstaltung wurde gestrichen, weil bei deren Anmeldung nicht bekannt gegeben worden war, dass Götz Kubitschek als Redner eingeladen ist. Damit habe der RFS "seinen Teil des Vertrages nicht eingehalten", wie Cornelia Blum, Sprecherin der Uni Wien auf Nachfrage des STANDARD erklärt.

"Die Universität Wien steht für Toleranz, Offenheit und Internationalität und distanziert sich klar von allen Formen von Intoleranz, Extremismus, Rassismus oder revisionistischem Gedankengut", heißt es im Beitrag der Uni auf X. (Colette M. Schmidt, 5.11.2023)