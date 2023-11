Unstoppable: Bayerns Star-Stürmer Harry Kane. AFP/INA FASSBENDER

Thomas Müller denkt mit. Wie nur soll Harry Kane seiner Frau erklären, dass er ständig neue Souvenirs anschleppt? Drei Tore gegen Bochum, drei gegen Darmstadt, drei in Dortmund: "Der muss langsam das Hotelzimmer wechseln", empfiehlt Müller: "Oder doch endlich mal ein Haus finden, das dazu passt, dass er die ganzen Hattrick-Bälle gut unterbringt."

Denn so schnell sich Harry Kane beim FC Bayern auch einlebt: Ein dauerhaftes Heim für die Familie (und die ständigen Bälle!) hat er in München noch nicht gefunden. Zu vermuten steht, dass für seine Trophäe vom Samstag ein Ehrenplatz eingeplant werden muss, die Tore beim BVB waren nach der Pokal-Blamage Gold wert. Vielleicht ja direkt neben jenem Ball vom vergangenen Samstag, mit dem er ein 50-Meter-Tor erzielte.

15 Tore sind es nun in den ersten zehn Saisonspielen, diese Quote ist in den europäischen Topligen unerreicht. Kane überholte selbst den bislang sagenhaft treffsicheren Stuttgarter Serhou Guirassy, der derzeit verletzt ist, und er stellte den Rekord von Gerd Müller ein. Wer den Schnitt auf 34 Spiele hochrechnet, kommt in Regionen, in denen selbst Robert Lewandowski noch Höhenangst bekommen würde.

Für Kane (noch) kein Thema. Er hatte nach dem Statement beim BVB eher die Teamleistung im Blick. Das Pokal-Aus in Saarbrücken sei "ein Schock" gewesen, sagte der Engländer bei ESPN: "Der einzige Weg war, eine Reaktion zu zeigen, das war das perfekte Spiel dafür. Es war unsere beste Leistung. Wenn wir immer so spielen, sind wir schwer zu stoppen." Vor allem er selbst.

Die Bayern haben sich jedenfalls mit einem Ausrufezeichen zurückgemeldet nach der Cup-Blamage gegen Saarbrücken. Müller sieht nach der Machtdemonstration bei Dortmund nun Bayer Leverkusen als härtesten Konkurrenten im Titelkampf an. "Wir haben Schritt gehalten mit Leverkusen", stellte Müller zufrieden fest, der Tabellenführer ist weiterhin nur zwei Punkte entfernt. (sid, red, 5.11.2023)