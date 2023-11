Für Google steht im aktuellen Kartellverfahren einiges auf dem Spiel. Im schlimmsten Fall könnte es in dem vom US-Justizministerium angestrengten Prozess gar zu einer Aufspaltung des Konzerns kommen. Sonderlich realistisch ist diese Option zwar nicht, bisher ist das Verfahren von einem recht bunten Schlagabtausch über den Wert von Voreinstellungen geprägt.

Smartphone oder Tracking-Maschine? Apple war zumindest im Jahr 2013 in Bezug auf Android von Letzterem überzeugt. Proschofsky / STANDARD

Dass Konkurrent Apple dabei Google zur Seite steht, mag für manche überraschend sein, aber nur, wenn sie nicht wissen, dass der iPhone-Hersteller für die Voreinstellung der Google-Suche auf seinen Geräten jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag kassiert. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, für Außenstehende sind solche Rechtsstreitigkeiten allein schon deswegen interessant, weil sie einen seltenen Einblick in Firmeninterna bieten. Und zwar nicht nur in jene von Google.

Tracking

Android ist ein "massives Tracking-Gerät": Zu diesem Schluss kommt Apple in einer bisher als vertraulich eingestuften internen Präsentation aus dem Jahr 2013, die im Rahmen des aktuellen Verfahrens nun veröffentlicht wurde. In dieser wurden die Datenschutzpraktiken der iPhones jenen von Android gegenübergestellt.

Dabei streicht man etwa heraus, dass Google von Haus aus die Daten aller unterschiedlichen Dienste kombiniere, während Apple dies nur tue, wenn es unbedingt notwendig sei. Zudem würden viel mehr Daten mit dem jeweiligen Konto verbunden, etwa alle Suchanfragen, was bei Suchen in Safari, Apple Maps und Siri nicht der Fall sei. Zudem würde bei Google einfach alles an gesammelten Daten für personalisierte Werbung verwendet, strich Apple damals heraus.

Die Realität ist komplizierter

Vorwürfe, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt durchaus richtig waren, aber offenbar auch nur einen Teil der Realität abbilden. Immerhin ist es ja Apple, das Google gegen viel Geld die Position als Default-Suche am Smartphone verkauft und damit eben diese Daten dem Partner zuführt. Zudem legen andere im Verfahren offengelegte Dokumente nahe, dass Apple im Rahmen dieses Deals selbst Daten zum Suchverhalten der iPhone-User von Google zurückbekommt.

Google und Apple: Konkurrenten und Partner zugleich. REUTERS

Eine interne Google-Mail aus dem Jahr 2016 belegt, dass Apple damals um mehr Daten gebeten hat. So wollte der iPhone-Hersteller etwa wissen, auf welche Links die User nach einer Suche dann klicken und wie schnell das ging. Laut einem ehemaligen Google-Manager habe das Unternehmen diese Ansinnen aber abgelehnt. Google zahlt laut ebenfalls im laufenden Verfahren veröffentlichten Informationen pro Jahr 26 Milliarden US-Dollar für die Voreinstellung der Google-Suche bei diversen Partnern. 18 Milliarden davon gehen an Apple. (apo, 5.11.2023)