Generell war das Feedback nach der Veröffentlichung von Android 14 ungewohnt positiv. Statt neuer Probleme berichteten User zum Teil über deutliche Verbesserungen der Akkulaufzeit bei den Pixel-6- und Pixel-7-Serien.

Abhilfe naht

Ein ziemlich unerfreulicher Bug scheint Google dabei aber entgangen zu sein: Bei Pixel-Smartphones, auf denen mehrere User-Profile parallel eingerichtet sind, konnte es dazu kommen, dass der primäre Nutzer nach dem Update auf Android 14 nicht mehr auf den Datenspeicher zugreifen kann. Nun naht Abhilfe, und wer nicht so lange warten will, kann den Prozess sogar beschleunigen.

Android 14 auf einem Pixel 7 Pro. Proschofsky / STANDARD

Mit dem nächsten Update für Pixel-Smartphones soll das Problem bereinigt werden. Nach der Aktualisierung soll der Zugriff auf den Datenspeicher also wieder uneingeschränkt möglich sein. Diese neue Version soll aber erst irgendwann im Verlaufe der kommenden zwei Wochen folgen, da sie derzeit noch Tests unterzogen wird. Also hat sich Google angesichts der Schwere des Bugs zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden, wie man in den eigenen Supportforen betont.

Antrag stellen

Betroffene können über ein Formular ein Test-Update beantragen, mit dem der Fehler ausgeräumt wird. Innerhalb von 24 Stunden soll dann das Update für das betreffende Gerät freigegeben werden, versichert Google. Bereits vor einigen Tagen hat Google zudem ein Google Play System Update veröffentlicht, das verhindern soll, dass neue Nutzer von dem Fehler getroffen werden. Wer dort auf dem aktuellsten Stand ist, muss sich in dieser Hinsicht also keine Sorgen mehr machen.

Unerfreulicher ist die Angelegenheit für einen Teil jener, die von dem Bug erwischt wurden. Wer sich seitdem mit einem Boot-Loop konfrontiert sieht, das Gerät also gar nicht mehr fertig startet, dem rät Google weiterhin zu einem Factory Reset, also dem kompletten Zurücksetzen des Geräts. Danach startet das Gerät zwar wieder problemlos, ungesicherte Daten sind aber auch weg. (apo, 5.11.2023)