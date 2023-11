Ob eine junge Frau Täterin oder doch Opfer war, müssen am Sonntag die Ermittlerinnen Leonie Winkler und Karin Gorniak in "Was ihr nicht seht" rausfinden

Im neuen Dresdner "Tatort: Was ihr nicht seht" (Sonntag, ORF 2 und ARD um 20.15 Uhr) gerät Kriminalbeamtin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) in eine besonders herausfordernde Lage: Im Zuge der Ermittlungen trifft sie nämlich auf ihre frühere Schulfreundin Sarah Monet (Deniz Orta), die offenbar unter Alkoholeinfluss ihren Freund erstochen hat. War es ein geplanter Mord oder doch Notwehr? War Sarah Täterin oder doch Opfer?

Täterin oder Opfer? Deniz Orta als Sarah Monet im neuen Dresdner "Tatort". ORF

Es gelinge der neuen "Tatort"-Folge zunächst, "einiges vom Gefühl der Verlorenheit und den Spannungen zu vermitteln, die sich beim Ermittlerinnenduo einstellen", schreibt Karl Gedlicka im STANDARD. Dann folge aber ein immer tieferer "Griff in die Klischeekiste", so dass man Karin Hanczewski ihren angekündigten "Tatort"-Ausstieg "nicht verdenken" könne.

Bekommen es mit einem schwierigen Fall zu tun: die Kommissarinnen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski). ORF

Der Dresdner "Tatort" berühre, "solange er Schutzlosigkeit fühlbar macht", findet auch Holger Gertz in der "Süddeutschen Zeitung". Dann werde der Handlung aber "ein Thriller-Finale aufgesteckt, Szenen in Zeitlupe, flackernde Blicke im Keller". Das Getöse überlagere "die Stille in einem 'Tatort', der besser ganz bei sich geblieben wäre".

Als neuer Staatsanwalt im Dresdner "Tatort" im Einsatz: Timur Isik als Jakob Klasen. ORF

In "Was ihr nicht seht" gehe es vor allem um die "seelische Auswirkung von Gewalt und auch, im weiteren Sinne, um Kontrollverlust", schreibt Marion Löhndorf in der "Neuen Zürcher Zeitung". Und weiter: "Wie die Ermittler konkrete Spuren aufnehmen und es in der zweiten Hälfte handfester und Krimi-alltäglicher zugeht, verliert der Film etwas an Reiz." Aber der Schluss zurre "alles zu einem dramatischen Showdown und einer überraschenden, überzeugenden letzten Pointe zusammen".

Und wie sehen Sie den neuen Dresdner "Tatort"? Wir freuen uns auf Ihre Meinung hier im Forum. (red, 5.11.2023)