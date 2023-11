Jan Machaceks Uraufführung im Brut Theater in Wien verbindet elaborierte Medienkritik mit feministischen Anliegen

Die Unfähigkeit, zischen Sein und Schein zu unterscheiden: "Ex-Helena" im Brut-Theater verbindet Feminismus und Medienkritik. Sophie Pölzl

Schönheit – oder was als schön gilt – ist eine Herausforderung. So wurde zum Beispiel dem griechischen Nárkissos sein Spiegelbild zum Verhängnis. Der kanadische Starphilosoph Marshall McLuhan hat diesen berühmten Unfall von Selbstverliebtheit in den 1960er-Jahren treffend auf unsere "narkotische" (Medien-)Kultur übertragen.

Die mindestens ebenso populäre antike Sage von der betörenden Helena existiert in einigen Varianten und besitzt ebenfalls eine mediale Komponente. Diese steht jetzt im Zentrum eines neuen Stücks: Ex-Helena des Wiener Künstlers Jan Machacek ist als Uraufführung im Wiener Brut-Theater zu sehen.

Helena, Tochter der Leda (oder der Nemesis) und des Zeus, soll laut Homer für den Krieg um Troja verantwortlich gewesen sein. Eine Behauptung, die nicht nur einer feministischen Lesart nicht standhält, sondern bereits in der Antike auch anders erzählt wurde.

Schon um die Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert v. Chr. erzählt Stesichoros, in Troja sei nur ein Scheinbild der Helena aufgetaucht. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts übernimmt Euripides diese Version: Die Protagonistin weilte in Ägypten, während in Troja bloß ein Trugbild von ihr auftauchte.

Spiegelbild im Wasser

Diese Projektionsmetapher greift Machacek in seiner Ex-Helena auf. Wie Nárkissos sein Spiegelbild im Wasser nicht als solches erkannte, hielten die Kampfhähne vor und in Troja die ("mediale") Gaukelei für Realität. Dass wir uns seitdem nicht weiterentwickelt haben, beweist das gigantische Fake-Debakel unserer digitalen Medien.

In Ex-Helena werden der feministische Diskurs und jener um das digitale Desaster parallel geführt. Frauenfeindlichkeit und die verbreitete Unkenntnis von Wahrnehmungsfunktionen liefern den Stoff für ein Gleichnis über die Unfähigkeit, zwischen Schein und Sein zu unterscheiden. Wiederholt zieht Machacek sein Publikum aus der Illusion des Stücks, indem er dieses unterbricht und so eine Probensituation vortäuscht.

Und in einem köstlichen Monolog wird die Geschichte von einem geschildert, der allein in einem sich erhitzenden Kinosaal vor einem Science-Fiction-Trashmovie wegdriftet.

Machaceks mit raffinierten Medieneffekten durchsetzte Bühne wirkt absichtsvoll zusammengeschustert, Ximena Escalantes Text bleibt schön rudimentär, das performende Trio spielt und tanzt bewusst hart am Dilettantismus: Ex-Helena – ein echt scharfsinniges Stück. (Helmut Ploebst, 5.11.2023)