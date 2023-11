19.40 REPORTAGE

Re: Angst vor der Schule – Was hilft gegen Phobien bei Jugendlichen? Die Gründe für Schulphobie sind weitgehend ungeklärt. Im bretonischen Morlaix hat nun ein Gymnasium beschlossen, auf das in Frankreich besonders massive Problem zu reagieren und ein neuartiges Programm für Schülerinnen und Schüler mit Schulphobie zu starten. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Restaurant-Check Zum Auftakt geht es um die industriell vorgefertigten Speisen in der Gastronomie und die Frage, was wirklich auf den Teller kommt. Was Veggieburger und Co bringen, beleuchtet um 21.05 die Dokumentation Hauptsache kein Fleisch, gefolgt um 21.55 von Die Ernährungsfalle – Wie die Zukunft des Essens gelingen kann. Bis 23.30, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Bei Christoph Feurstein geht es dieses Mal um Femizide, das schwere Erbe von Nachkommen Holocaust-Überlebender in Österreich, ein abrutschendes Schweizer Bergdorf sowie Tomaten vom Gottesacker. Bis 22.00, ORF 2

21.45 KOMÖDIE

Loriots Pappa ante portas (D 1991, Loriot, Renate Westphal-Lorenz) Buchhalter aus Leidenschaft: Einkaufschef Heinrich Lohse bestellt eine Ladung Radiergummis für die nächsten 40 Jahre und wird deswegen in Frühpension geschickt – um fortan zu Hause Chaos zu stiften. Loriot ist in seinem zweiten Spielfilm mit Evelyn Hamann in großer Form. Bis 23.10, ARD

Schlägt sich als Vagabundin durch: Sandrine Bonnaire in Agnès Vardas "Vogelfrei", Arte, 22.05 Uhr. Foto: Ciné-Tamariss

22.05 AGNÈS VARDA

Vogelfrei (Sans toit ni loi, F 1985, Agnès Varda) Die erfrorene Vagbundin Mona wird in einem Graben gefunden. In ihrem Meisterwerk mit Sandrine Bonnaire wirft Agnès Varda mit kurzen Szenen und Gesprächsfetzen Schlaglichter auf Monas Geschichte und die sie umgebende Kälte. Bonnaire wurde für ihre schauspielerische Leistung 1986 zum zweiten Mal mit einem César als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Ein Porträt der französischen Filmpionierin Agnès Varda, Filmkunst gegen den Strom(23.45), ist im Anschluss ebenso zu sehen wie ihr Emanzipationsdrama Die eine singt, die andere nicht (0.50). Bis 23.45, Arte

22.25 DOKUMENTARFILM

Unrecht und Widerstand – Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung (D 2022, Peter Nestler) Über acht Jahrzehnte haben deutsche Sinti und Roma Unrecht erfahren. Peter Nestlers Dokumentarfilm erzählt von der Familie von Romani Rose, ihrem Widerstand und ihrem Beharren auf Gerechtigkeit. Bis 0.20, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Himmelsstürmer mit Herzblut Das Caricatura Frankfurt zeigt zum 100. Geburtstag von Vicco von Bülow alias Loriot eine Hommage, und im Wiener Gartenbaukino wird Regisseur und Autor Terry Gilliam, einst Mitglied der Monty-Python-Truppe, mit einer Retrospektive gewürdigt. Außerdem geht es um den diesjährigen Nestroy-Theaterpreis. Ab 23.25 gibt es ein Wechselspiele-Konzert mit Feinig, Unterkirchner & Senfter in St. Corona. Bis 0.00, ORF 2