Anders als in Sachen Ukraine spielt die EU im Krieg Israels gegen die Hamas bisher keine Rolle. Man ist sich uneinig, wie man sich in Sachen Gaza positionieren soll. Bericht aus Brüssel

Die Europäische Union als wirtschaftlich enges Bündnis von 27 Nationalstaaten hat ein Problem. Sie will im Nahen Osten bei der Vermittlung zwischen Israel, den Palästinensern und den arabischen Staaten eine wichtige Rolle spielen. Also so richtig Außen- und Sicherheitspolitik machen, wie sie das im Krieg Russlands gegen die Ukraine seit Februar 2022 gezeigt hat. Aber es läuft nicht.

Wohin, Europa? Der Krieg in Nahost stellt die politische Führung in Brüssel – Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel – vor schier unlösbare Probleme. EPA/OLIVIER HOSLET

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas, der seit dem Massaker an 1400 Israelis im Gazastreifen immer größere Ausmaße annimmt, ist alles viel komplexer: Nicht nur die Streitparteien, auch die zentralen politischen Player in der Region geben den Europäern wenig Raum. Außer ersten raschen Besuchen in Israel gleich nach dem 7. Oktober durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Stippvisiten des deutschen Kanzlers Olaf Scholz oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (und auch Österreichs Kanzler Karl Nehammer) war bisher wenig wahrnehmbar. Während US-Außenminister Antony Blinken am Wochenende schon zum zweiten Mal auf Powertour ging (siehe Bericht oben), sich in Israel direkt um humanitäre Korridore und Pausen bemühte, ohne die Kriegsführung in Gaza infrage zu stellen, kommt von den Europäern kaum Konkretes. Das liegt vor allem daran, dass die Staaten in ihrer Haltung zu Israel und zu den Palästinensern tief zerstritten sind.

Die EU-27 haben bei der UN-Resolution zu Gaza in New York sehr uneinheitlich abgestimmt. Österreich etwa stimmte neben anderen mittelgroßen EU-Staaten und Italien dagegen, weil die Hamas als Urheber von Massaker und Krieg nicht genannt wurde. Deutschland enthielt sich der Stimme, Spanien, Frankreich und Belgien stimmten zu.

Hamas trennt die EU-Staaten

Da ist es kein Wunder, wenn es bei der Ausrichtung gemeinsamer Politik knirscht. Einen Monat nach dem Anschlag der Hamas gibt es noch immer keine eindeutige Erklärung, ob und welche Rolle man der Terrororganisation in Zukunft beimisst; ob die EU das Ziel der israelischen Regierung, die Hamas zu beseitigen, teilt. Die USA haben sich klar geäußert.

Das suchen die EU-Staaten mit Betonung auf humanitäre Ziele zu überspielen. Neben dringender humanitärer Hilfe mit Lebensmitteln, Wasser und Medizin für den Gazastreifen sowie diskreten Bemühungen um die Befreiung nennen sie ein zentrales Anliegen: Die EU sei "bereit, zu einer Wiederbelebung des politischen Prozesses auf der Grundlage der Zweistaatenlösung beizutragen, einschließlich durch die Friedenstag-Initiative (Peace Day Effort), und sie begrüßt diplomatische Friedens- und Sicherheitsinitiativen und spricht sich für die baldige Ausrichtung einer internationalen Friedenskonferenz aus".

Das haben die Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel in Brüssel vor einer Woche auf Druck Spaniens und des Ständigen Präsidenten des Europäischen Rates, Charles Michel, in einer insgesamt eher knappen Erklärung zu Papier gebracht. Es klingt sperrig, defensiv, unkonkret. Und so sieht auch die Weiterverfolgung aus. Wenige Tage nach dem Gipfel befassten sich die 27 Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten in Brüssel damit. Und waren ratlos, was sie damit anfangen sollen. Denn was die von Madrid groß angekündigte Friedenskonferenz sein soll, wann sie stattfinden soll, wer teilnimmt, steht in den Sternen. "Eine Nebelkerze", sagen Diplomaten. Das Nachrichtenportal Politico witzelte, man habe das aufgeschrieben, um Frieden zwischen den 27 EU-Staaten zu verhandeln.

Macron kümmert es offenbar wenig, was auf EU-Ebene läuft oder nicht. Er berief überraschend für Donnerstag eine "humanitäre Konferenz" zu Gaza in Paris ein, mit Teilnehmern der EU-27 und den G20-Staaten. Wer kommt, das ist vorerst unklar. (Thomas Mayer aus Brüssel, 6.11.2023)