Die Vienna orientiert sich in der Tabelle weiter nach oben. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien - In der 8. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga hat die Vienna einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Wienerinnen gewannen am Samstag mit 2:1 bei Sturm und liegen damit nur noch drei Punkte hinter dem Spitzenduo SKN St. Pölten und SCR Altach/FFC Vorderland und drei vor den Grazerinnen. Das Schlagerspiel zwischen St. Pölten und Altach/Vorderland, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, war am Freitag witterungsbedingt abgesagt worden.

USV Neulengbach siegte am Sonntag bei Union Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz mit 2:0, die Wiener Austria gewann 4:1 gegen FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies. Weiter ohne einen einzigen Punkt sind die Frauen des FC Wacker Innsbruck, das Schlusslicht verlor gegen den FC Bergheim 2:5. (APA, 5.11.2023)