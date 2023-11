Kabarettist David Scheid im Interview: "Man will mit mir auf der Straße kiffen" Scheid stolpert und rotzt ab Dienstag wieder als Influencer "Dave" durch den ORF. Er spricht über den Personenkult und Humor, wenn niemand lacht

David Scheid ist nicht Dave, er spielt ihn nur, auch wenn ihm das manche Fans nicht abkaufen – acht Folgen ab Dienstag in ORF 1. Foto: ORF/Mutterschifffilm/©Jan Frankl

Medien-Start-up: Exxpressfahrt in die roten Zahlen Binnen drei Jahren sollte der rechte "Exxpress" lukrativ werden. Doch die 2021 gegründete Plattform ist davon weit entfernt – zuletzt schrieb man hohe Verluste

Philippinen: Radiomoderator während laufender Sendung erschossen Präsident Marcos fordert rasche Aufklärung. Zu möglichen Motiven des Täters gab es vorerst keine Informationen

Afghanistan-Nummer von "Zur Zeit": Wohin auch immer – Reisen bildet Andreas Mölzers Reisebericht über das Land der Taliban und die Spur der Ewigkeit in der "Krone bunt" mit Michael Jeannée als metaphysischem Geburtshelfer

Dresdner "Tatort" auf ORF 2: Ermittlungen unter Einfluss Die Fährte in "Was ihr nicht seht" auf ORF 2 führt zum brisanten Thema K.-o.-Tropfen

Benommen und orientierungslos: Wie finden Sie den neuen Dresdner "Tatort"? Ob eine junge Frau Täterin oder doch Opfer war, müssen am Sonntag die Ermittlerinnen Leonie Winkler und Karin Gorniak in "Was ihr nicht seht" rausfinden

Switchlist: "Atomic Blonde" und "Zielfahnder – Flucht in die Karpaten": TV-Tipps für Sonntag

Wir wünschen noch einen erholsamen Sonntag und spannende Lektüre!