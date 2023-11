Nach Bayerns 4:0 in Dortmund stutzte Trainer Thomas Tuchel den TV-Experten Lothar Matthäus zurecht. Zu Recht? Jan Age Fjörtoft mag es, wenn es "leidenschaftlich zugeht"

Zwei wie Katz und Maus: Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus, mittlerweile TV-Experte. IMAGO/MIS

Ohne Bayern wäre in Deutschland nicht viel los, speziell im Fußball. Nach dem 4:0 des Rekordmeisters bei Borussia Dortmund kennt das Land nur zwei Themen. Der Rekord von Harry Kane, der dank Hattricks nach zehn Saisonspielen schon bei 15 Treffern hält, ist das erste. Doch diese Geschichte wird quasi überschattet vom Wickel zwischen Bayern-Trainer Thomas Tuchel und dem ehemaligen Bayern-Star Lothar Matthäus. Der frühere Weltfußballer und nunmehrige TV-Experte (bei Sky) wurde nach Bayerns Triumph von Tuchel in einer Art und Weise zurechtgestutzt, dass es ihm wie selten zuvor die Sprache verschlug.

Schon vor dem Spitzenspiel hatte Tuchel gegen die TV-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus gestichelt – nach dem 4:0 bekam der deutsche Rekordnationalspieler die Wut des Trainers dann so richtig zu spüren. "Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit dem Trainer? Trotz keiner Weiterentwicklung? So eine Überraschung", konterte Tuchel gleich die erste Frage ironisch. Und weiter: "Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi." Und weiter: "Ich höre von schlechten Phasen, dabei haben wir zwei Liga-Unentschieden und führen unsere Champions-League-Gruppe an. Jetzt haben wir 4:0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen – viel Spaß dabei!"

Wenige Tage zuvor war Bayern beim Drittligisten Saarbrücken mit 1:2 blamabel im Cup ausgeschieden, Tuchel hatte danach heftige Kritik geerntet, dafür revanchierte er sich. Matthäus war baff: "Thomas, wenn ich mal eine andere Meinung habe, müssen wir das doch nicht so austragen." Doch Tuchel kriegte sich nicht mehr ein, rauschte ab.

Gelobter Lothar

Einer, der für Tuchel durchaus Verständnis aufbringt, ist der Norweger Jan Age Fjörtoft. Gleichzeitig ist der ehemalige Rapid-Stürmer als ServusTV-Experte quasi ein Kollege von Matthäus, vor Jahren waren sie tatsächlich auch Sky-Kollegen. Fjörtoft macht kein Hehl daraus, dass er viel von Matthäus hält. "Lothar ist ein Top-Fußballexperte, vielleicht der beste in Deutschland", sagt Fjörtoft dem STANDARD. Und: "Wenn Tuchel so auf Lothar losgeht, ist das auch ein Kompliment für Lothar und die Rolle, die er hat. Das zeigt, dass sich Tuchel damit auseinandersetzt, was Matthäus sagt. Für Sky ist das sowieso super, wenn eine Woche lang über Tuchel und Matthäus diskutiert wird."

Jan Age Fjörtoft sagt: "Super, wenn man über Fußball diskutieren kann." imago/Sportfoto Rudel

Fußballtrainer stehen im Rampenlicht, TV-Experten stehen im Rampenlicht. Fjörtoft will nicht jedes Wort auf die Waagschale legen. Er erinnert sich an eine Begebenheit, die ihn selbst betraf. "Vor zehn Jahren bildeten Steffen Freund, Markus Merk und ich die Sky-Expertenrunde beim Topspiel der Woche. Da hat uns Rudi Völler in der Bild-Zeitung einmal die Muppet Show genannt. Ich fand das lustig, und da muss man auch drüberstehen." Fußballberichterstattung fällt für Fjörtoft unter "Sportainment". Leichte Meinungsverschiedenheiten oder auch der Begriff "Muppet Show" gehören "zum Sportainment dazu. Es geht um Information, aber auch um Unterhaltung."

Alles hat seine Grenzen, aber im Fall Tuchel/Matthäus sieht Fjörtoft keine überschritten. "Ich mag es, wenn es leidenschaftlich zugeht", sagt er. Die Rollen müssten klar definiert sein. "Als Trainer musst du deine Mannschaft beschützen. Als TV-Experte hast du die Aufgabe, Analyse, aber auch Emotion nach Hause in die Wohnzimmer zu bringen. Ich will Expertise vermitteln, aber ich will auch Laune und Emotion rüberbringen."

Belebende Diskussion

Fjörtoft findet es "doch super, wenn man über Fußball diskutieren kann. Man hat ja insgesamt das Gefühl, es gibt heutzutage immer weniger Themen, über die sich gut diskutieren lässt. Über Fußball lässt sich immer diskutieren." Unsuper fände er es, wenn alle mit ihm stets einer Meinung wären. "Es müssen nicht alle mit mir einer Meinung sein. Leute haben verschiedene Meinungen."

Unter dem Strich steht, dass die Bayern eine von drei Titelchancen bereits verspielt haben und in der Tabelle der Bundesliga als Zweiter zwei Punkte hinter Leverkusen liegen. "Der Fußball ist so schnelllebig", sagt Jan Age Fjörtoft. "Die Dinge ändern sich von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel. Oft ändert sich schon während eines Spiels dramatisch viel, und der Trainer und seine Strategie werden immer wieder aufs Neue bewertet." (Fritz Neumann, 6.11.2023)

