Alles wie gehabt. REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Sao Paulo – Red Bull Racing hat beim Grand Prix von Brasilien einen weiteren Formel-1-Rekord für sich verbucht. Mit dem Erfolg von Max Verstappen in Sao Paulo egalisierte der österreichisch-britische Rennstall die Rekordmarke von Siegen innerhalb einer Saison. 19 binnen eines Kalenderjahres hatte zuvor nur Mercedes 2016 geschafft. Für Verstappen, der am Sonntag vor McLaren-Pilot Lando Norris und Fernando Alonso im Aston Martin gewann, war es der 17. Sieg in dieser Saison.

Schon wenige Sekunden nach dem programmgemäßen Start des Grand Prix war es zu einem Crash gekommen. Alexander Albon hatte nach einer Berührung die Kontrolle über seinen Williams verloren und Kevin Magnussen im Haas mitgenommen. Zahlreiche Trümmer lagen daraufhin auf der Rennstrecke. Wenig später erfolgte der Abbruch des Rennens mittels Roter Flagge. Rund eine halbe Stunde später kam es zu einem zweiten stehenden Start, dieser verlief ohne Turbulenzen.

Beim Start krachte es. REUTERS/CARLA CARNIEL

Verstappen behauptete von der Pole Position aus die Führung, dahinter folgten Norris, Alonso und die beiden Mercedes von Lewis Hamilton und George Russell, der im Vorjahr in Brasilien triumphiert hatte. Die "Silberpfeile" hatten jedoch Probleme, das Tempo in der Verfolgergruppe zu halten, und mussten bald Sergio Perez und Lance Stroll vorbeiziehen lassen. Später kam es noch schlimmer: Hamilton musste sich mit dem achten Platz begnügen, Russell schied mit einem Defekt aus.

An der Spitze kontrollierten Verstappen und Norris das Geschehen, der Niederländer brachte einen komfortablen Vorsprung zwischen sein Auto und den McLaren. Der mit Respektabstand dahinter gelegene Alonso versuchte unterdessen, sich Perez vom Leib zu halten. In der vorletzten Runde überholte der Mexikaner den Spanier, der eroberte den dritten Platz jedoch eine Runde später zurück. Es war Alonsos erster Podestplatz nach Platz zwei im September in Zandvoort.

Schon auf der ersten Einführungsrunde war Charles Leclerc nach einem Defekt seines Ferrari ausgeritten. "Ich habe die Hydraulik verloren. Warum habe ich so viel Pech?", klagte Leclerc über den Teamfunk, nachdem er rückwärts in die Leitplanken gerast war. Er hatte das Rennen aufgeben müssen, bevor es begann. (APA, 5.11.2023)