Metaller-Chefverhandler Reinhold Binder erklärte am Sonntag in der Orf Zib2 was die kommende Streikwoche bringen wird

Reinhold Binder in der Zib2 Screenshot

Am Montag beginnen die Warnstreiks der Metaller. Den Anfang machen die Aufzugsfirmen in Wien-Favoriten, aber auch in der Voest Alpine soll gestreikt werden. Die Arbeitnehmer wollen ein Lohnplus von 11,6 Prozent - weit weg nach wie vor von den Angeboten der Arbeitgeber. Auf die Frage: "Wie weit würden Sie gehen?", sagte Metaller-Chefverhandler Reinhold Binder am Sonntag in der Orf Zib2: "Das müssen Sie die Arbeitgeber fragen." Einen Abschluss unter der rollierenden Inflation von 9,6 Prozent könne er ausschließen.

"situationselastische Spracheleganz"

Man habe jetzt über sechs Wochen hart verhandelt und das Angebot der Arbeitgeber sei nach wie vor weit unter der Teuerung, so Binder weiter. Die Inflation sei eklatant, Familien wüssten nicht wie sie sich ernähren sollen, daher gebe man hier auch nicht nach. Aus wirtschaftlicher Sicht sei das wichtigste Argument für Lohnerhöhungen die Kaufkraft. 2024 sei wieder ein Aufschwung der heimischen Wirtschaft möglich, aber nur wenn die Arbeitnehmer ihren Anteil bekommen, so Binder. Angebote, wie die die aktuell von Arbeitgeberseite gemacht würden, würden auch das Sozialsystem gefährden.

Dass er vor ein paar Tagen in Richtung der Arbeitgeber gesagt hat: "Mit den Einmalzahlungen können s' scheißen gehen", erklärte Binder in der Zib2 als "situationselastische Spracheleganz". (red, 5.11. 2023)