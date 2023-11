Real Madrid gelang gegen Rayo Vallecano kein Tor. AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Madrid – Real Madrid hat es am Sonntag verabsäumt, die Tabellenführung in der spanischen Liga zurückzuerobern. Im kleinen Stadtderby gegen Rayo Vallecano kam der spanische Fußball-Rekordmeister trotz guter Chancen im heimischen Estadio Santiago Bernabéu nicht über ein 0:0 hinaus, David Alaba spielte dabei in der Innenverteidigung durch. An der Spitze blieb dadurch der FC Girona, der bereits am Samstag 4:2 bei Osasuna gewonnen hatte. (APA, 5.11.2023)