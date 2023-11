Ein Football-Fest in Frankfurt. IMAGO/FRANK HEINEN/rscp-photo

Frankfurt/Charlotte (North Carolina) - Die Indianapolis Colts mit Österreich-Export Bernhard Raimann haben in der NFL nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Die Colts siegten am Sonntag (Ortszeit) bei den Carolina Panthers mit 27:13 und holten damit ihren vierten Erfolg im neunten Saisonspiel. Die Kansas City Chiefs gewannen indes das erste NFL-Gastspiel dieser Saison in Deutschland. Der Super-Bowl-Sieger um Star-Quarterback Patrick Mahomes besiegte die Miami Dolphins in Frankfurt mit 21:14.

Zur Halbzeit waren die Chiefs vor 50.023 Zuschauern im Deutsche Bank Park bereits mit 21:0 vorangelegen, in der zweiten Hälfte schrieben nur noch den Dolphins an. Zwei Touchdowns waren jedoch zu wenig für das Football-Team aus Florida. Ein Jahr nach der Premiere in München war es überhaupt erst das zweite NFL-Saisonspiel auf deutschem Boden. In England, vor allem im Wembley-Stadion in London, haben die sogenannten International Games der besten Football-Liga der Welt eine längere Tradition. Am nächsten Sonntag (15.30 Uhr/live RTL) treffen die Colts in Frankfurt auf die New England Patriots. 2024 steigt dann wieder ein Spiel in München.

"Ansteckende Energie", eine "elektrisierende Atmosphäre" und ein "Heimspiel" fernab der Heimat: Nach dem Gastspiel in Frankfurt haben die Footballstars der Kansas City Chiefs und Miami Dolphins von der besonderen Stimmung geschwärmt. "Es waren viele Chiefs-Fans da, darüber war ich extrem glücklich. Es hat sich wie ein Heimspiel angefühlt, die Frankfurter Fans haben einen tollen Job gemacht", sagte Mahomes.

Tolle Stimmung

"Die deutschen Fans waren das ganze Spiel über laut und leidenschaftlich", sagte Mahomes weiter: "Wir haben die Liebe gespürt, die die Leute hier für Football haben. Ich hoffe, dass ich eines Tages wiederkommen kann." Sein Coach Andy Reid pflichtete ihm bei. "Die Chiefs-Fans haben das für uns gewonnen", sagte der 65-Jährige: "Es war laut und aggressiv, wir konnten das fühlen, wir sind sehr dankbar dafür." Für das Event hatte es mehrere Millionen Ticketanfragen gegeben.

Der Football-Hype in Deutschland kommt der milliardenschweren Liga, die immer mehr ein Auge auf die Auslandsvermarktung wirft, gerade recht. Schon Stunden vor Kick-off hatten sich Zehntausende rund um das Stadion getummelt, in zahlreichen Mitmach-Stationen konnten sich die Fans als Quarterback, Wide Receiver oder Kicker versuchen - ehe sie ihren Stars begeistert zujubelten.

Miami Dolphins-Wide Receiver Cedrick Wilson Jr. (11) fing einen spektakulären Pass, Kansas-Verteidiger Trent McDuffie (22) hatte ganz knapp das Nachsehen. AP/Martin Meissner

"Das war eine Atmosphäre wie in den Play-offs. Die Energie war ansteckend, wir hatten eine großartige Zeit da draußen", schwärmte Chiefs-Cornerback Trent McDuffie, sein Teamkollege Mike Edwards meinte: "Ganz Deutschland ist verrückt, die Atmosphäre ist verrückt. Das war vom ersten Viertel bis zum Ende elektrisierend." Auch Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa war begeistert und bedankte sich "für die Unterstützung und Liebe, wir haben es hier in Frankfurt gespürt".

Für die Colts war Kenny Moore II in Charlotte mit zwei Touchdowns jeweils nach Interceptions der Matchwinner. Pässe von Carolinas Quarterback Bryce Young wurden insgesamt gleich dreimal abgefangen. (APA, sid, red, 6.11.2023)