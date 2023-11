Politische und kirchliche Einrichtungen werden aufgefordert, "jede wie immer geartete antisemitische Aktion in Österreich konsequent zu verurteilen und zu unterbinden"

Der Aufruf war Montagfrüh von 176 Persönlichkeiten, darunter etwa Barbara Albert, unterzeichnet worden. APA/HANS KLAUS TECHT

Zahlreiche österreichische Autorinnen und Autoren, weitere Kulturschaffende sowie die großen heimischen Schriftsteller/innenverbände haben anlässlich des Brandanschlags auf die Jüdische Zeremonienhalle am Wiener Zentralfriedhof einen Aufruf zur konsequenten Bekämpfung antisemitischer Handlungen verfasst. Politische und kirchliche Einrichtungen werden darin aufgefordert, "jede wie immer geartete antisemitische Aktion in Österreich konsequent zu verurteilen und zu unterbinden".

"Es ist erschreckend, wie schnell aus Nazi-Schmierereien Handlungen werden. Der Brandanschlag auf eine Einrichtung im jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs bedient sich der Zeichensetzungen der Nazi-Propaganda, von Störung der Totenruhe und Friedhofsschändung bis zu den Zerstörungen und Verwüstungen in der sich bald wieder jährenden Reichspogromnacht. Wir wollen nicht darauf warten, bis jemand noch weiter geht", heißt es in dem Aufruf, der Montagfrüh von 176 Persönlichkeiten, von Renate Aichinger und Barbara Albert bis Gerhard Zeillinger und O.P. Zier, unterzeichnet war.

"Es ist der hausgemachte Antisemitismus, mit dem wir es hier zu tun haben, der im Windschatten des Nahost-Krieges und im Zusammenspiel mit dem (re)importierten Antisemitismus seine Möglichkeiten zur Wiederbelebung auszuloten versucht. Es darf sich nicht nur nie wieder irgendetwas aus der Geschichte des Antisemitismus in Österreich wiederholen, es darf auch keine neue Geschichte des Antisemitismus in Österreich entstehen", so der Aufruf, der u.a. auch von Nava Ebrahimi, Maja Haderlap, Josef Haslinger, Elfriede Jelinek, Michael Köhlmeier, Erika Pluhar, David Schalko, Peter Turrini und Josef Winkler, sowie von der Grazer Autorinnen Autorenversammlung, der IG Autorinnen Autoren, dem Österreichischen PEN Club, und dem Presseclub Concordia unterzeichnet wurde. (APA, 6.11.2023)