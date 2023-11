Nach dem Anschlag am 2. November 2020 wurde die Wiener Innenstadt von der Exekutive breitflächig abgesichert. Den Terroristen bezeichnete der 16-Jährige als sein Vorbild. AFP/Joe Klamar

Heuer am 11. September machte sich ein Jugendlicher mit einem Messer bewaffnet auf in Richtung Wien-Hauptbahnhof. Der 16-jährige türkischstämmige Jihadist Ali K. soll fest dazu entschlossen gewesen sein, dort einen Anschlag zu verüben. Der junge Mann habe geplant, zunächst mit einem feuerwerkskörperähnlichen Kracher vor Ort für Unsicherheit zu sorgen und dann wahllos mit dem Messer zuzustechen. Das deckte DER STANDARD auf.

Davor stellte Ali K. ein Bekennerfoto in eine einschlägige Telegramgruppe. Auf dem Foto ist der Jihadist mit Messer und in Tarnkleidung zu sehen, den Finger hält er zum IS-Gruß ausgestreckt. Darunter verfasste er eine klare Anschlagsankündigung. In jenem Kanal stellten Ermittler zudem "mehrere Anleitungen für Waffengebräuche, Sprengstoffherstellungen und Anschlagsdurchführungen" fest.

Angebliches Gespräch mit dem Wien-Attentäter

Sein großes Vorbild sei der Wiener Attentäter K. F. gewesen, der am 2. November 2020 vier Menschen in der Wiener Innenstadt ermordet und zahlreiche Personen teils schwer verletzt hatte. In seiner Einvernahme gab Ali K. an, den späteren Wien-Attentäter vor einigen Jahren sogar getroffen zu haben, und zwar in der Millennium-City im 20. Wiener Gemeindebezirk. Damals sei F. gerade aus der Haft entlassen worden – er hatte einst versucht, über die Türkei auszureisen, um sich dem IS anzuschließen.

In der Millennium-City habe F. "dort vor einigen Personen über seine Festnahme in der Türkei und die anschließende Haft erzählt". Stattgefunden haben muss das zwischen Dezember 2019, F.s Haftentlassung, und dem Anschlag im November 2020. Ali K. sei damals "13 oder 14 Jahre" alt gewesen, sagte er in seiner Einvernahme. Wer die anderen Personen gewesen seien, wisse er nicht mehr.

Aus dem Ermittlungsakt lässt sich nun auch konkret ableiten, wie kurzfristig Ali K. die mutmaßliche Tat geplant hat. Den Entschluss dazu hatte er zwar schon zwei Tage zuvor gefasst. Der Grund: ein langjähriger Streit in der Familie, wie der junge Mann in seiner Polizeieinvernahme angab. Aber an jenem Wochenende fehlte K. noch die Tatwaffe. "Ich musste auf Montag warten, da alle Geschäfte schon geschlossen hatten."

Das Feldmesser kaufte sich K. schließlich am Tag seiner Anschlagsplanung. Ebenso das T-Shirt in Tarnfarbe. Aber K. gab auch zu: "Hätte ich die Möglichkeit und das Geld gehabt, hätte ich mir eine Schusswaffe gekauft." Mit einem angezogenen Gilet und abgeschnittenen Kopfhörern wollte K. zudem einen "Bombengürtel" vortäuschen, "um den Leuten beim Anschlag mehr Angst zu machen und um von der Polizei erschossen zu werden". K. gab an, dass er schon einmal versucht habe, an eine Waffe zu gelangen. Das sei aber an einem fehlenden Waffenpass gescheitert.

K. halte es für richtig, "einen Anschlag auf Ungläubige zu verrichten". Mehr als drei oder vier Opfer hätten es an jenem 11. September aus seiner Sicht sein sollen, ehe er von der Polizei erschossen worden wäre. Durch seine Tat wäre er aus seiner Sicht ins "Paradies" gelangt, sagte K. aus. Und er hielt fest: "Ich habe dabei keinen Zorn auf die Menschen allgemein, aber Polizisten, Soldaten und Homosexuelle sollten sterben."

"I don't do it"

Am Hauptbahnhof angekommen, verließ K. aber der Mut, wie er zu Protokoll gab. Er habe sich "nicht so wohlgefühlt" und Angst gehabt, festgenommen zu werden und somit "nicht ins Paradies" zu kommen. Den Knallkörper habe er zudem daheim vergessen. Somit beschloss K., in einer Moschee zu nächtigen. Am frühen Nachmittag des 12. September wurde K. schließlich auf offener Straße festgenommen. Ohne einen Tipp von ausländischen Diensten hätte die heimischen Staatsschützer übrigens nie von K. erfahren.

K. zeigte sich in seiner Einvernahme nach wie vor überzeugt davon, dass es richtig sei, Anschläge auf Ungläubige zu verüben. Mittlerweile fehle ihm aber der Mut dazu. Das habe er schließlich auch in der einschlägigen Telegramgruppe mit den Worten "I don't do it" kundgetan.

Ali K. gilt aus Sicht der Ermittler als fortgeschritten radikalisiert. Ein Indiz liefere sein Tiktok-Profil. Das sei "eindeutig erkennbar, da er auf den Bildern mehrmals in auffälliger Kleidung mit gehobenem Zeigefinger posiert und davon schrieb, dass Gott ihn sinngemäß zum Märtyrer machen würde oder wahre Muslime den Jihad auf dem Weg Gottes machen müssten, um mächtig zu sterben".

Gab es vielleicht sogar einen Mitwisser?

Die Ermittler gehen übrigens davon aus, dass es einen Mitwisser hinsichtlich der mutmaßlichen Anschlagspläne gab. Ein Indiz dafür soll ein Chatverlauf auf Tiktok liefern. Dort schrieb der 16-jährige Jihadist Ali K. am 10. September, also am Tag vor der geplanten Tat, an User Y.: "Achi (mein Bruder, Anm.) sag denen das es erst morgen wird." Und meinte damit: "das der tat auf morgen geschoben ist". Von seinem Chatpartner verlangte K., diese Information in einer Gruppe auf Telegram zu verkünden.

Als K. gefragt wurde, was er tags darauf vorhabe, antwortete er mit einem Messer-Emoji: "und dann al jannah (Paradies Anm.)". In den Abendstunden des 11. September wurde K. dann gefragt: "Hast du durch gezogen?" Damit endet die brisante Kommunikation. Hinter Y. steckt ein für die Behörden noch unbekannter mutmaßlicher Mitwisser, der sich vermutlich in Deutschland aufhält.

Im Ermittlungsakt wird auch auf das zerrüttete Umfeld des 16-jährigen Beschuldigten eingegangen. Es habe in seiner Schule mehrere Vorfälle gegeben, die bis zu einer Suspendierung geführt hätten. Besonders mit seinem Vater sei Ali K. oft in Konflikt gestanden, dieser habe seinen Sohn schlecht behandelt, sagten Lehrkräfte den Ermittlern. Deshalb zog er zeitweise sogar zu einem seiner Geschwister. Aus Sicht der Polizeibeamten machte K. in den Einvernahmen den Eindruck, als würde er nicht über eine seinem Alter entsprechende geistige Reife verfügen. Ein psychiatrisches Gutachten wurden in Auftrag gegeben. (Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 6.11.2023)