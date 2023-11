Mit Workshops, an denen auch Beamte der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst beteiligt sind, wollen Innen- und Bildungsministerium aufklären

St. Pölten / Wien – Wie kann Extremismus an der Schule adäquat thematisiert werden? Diese Frage ist für viele Lehrerinnen und Lehrer angesichts des Krieges im Nahen Osten aktuell eine Herausforderung. Gerade in sozialen Medien kursieren unzählige Videos und Beiträge, die darauf abzielen, junge Menschen in die Irre zu führen und zu radikalisieren.

Mit der Problematik setzt sich auch das Bildungsministerium auseinander. Bereits seit vergangenem Jahr werden vonseiten des Ministeriums Workshops an Österreichs Schulen durchgeführt, um Jugendliche für die Gefahren von Extremismus und Radikalisierung zu sensibilisieren.

Im Rahmen einer Pressekonferenz machte Bildungsminister Martin Polaschek am Montag aufgrund der aktuellen Relevanz nochmals auf die Initiative aufmerksam: "Wir leben aktuell in einer herausfordernden Zeit. Darum ist es wichtig, den Schülern entsprechende Kompetenzen mitzugeben." Seit April 2022 haben laut Polaschek bereits mehr als 1.000 Workshops stattgefunden.

Bildungsminister Martin Polaschek betonte die Wichtigkeit, das Thema Extremismus in den Schulen anzusprechen. IMAGO/Michael Indra

Mit einer neuen Initiative beteiligt sich nun auch das Innenministerium an der Aufklärungsarbeit in Schulen. Im Zuge der Staatsschutzreform vor zwei Jahren sei der Fokus auf Maßnahmen zur Extremismusprävention gelegt worden, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei der Pressekonferenz. Dazu zählen eigens geschulte "Präventionsbeamte" von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).

Diese sollen laut Karner noch ab diesem Jahr ebenfalls Workshops an Schulen durchführen, um Know-how an die Schulklassen weiterzugeben. Bislang wurden 60 Präventionsbeamtinnen und -beamte in der DSN ausgebildet, diese Zahl soll sich Karner zufolge bis Ende 2025 auf 200 Beamte erhöhen.

Video: Workshops zur Extremismusprävention sollen in Schulen sensibilisieren. APA

Thematisierung von Antisemitismus

Hauptzielgruppe der Workshops sind Schülerinnen und Schüler. Das Angebot sei aber auch für Erwachsene, Eltern und Betriebe angedacht, erklärte Karner. Thema der Unterrichtseinheiten sind unter anderem das Verbots- und Symbolegesetz, Demokratie, Menschenrechte und insbesondere der Kampf gegen Antisemitismus. "Radikalisierung beginnt im Kleinen. Deshalb muss auch die Prävention schon bei den Jungen beginnen", sagte der Innenminister.

Den offiziellen Startschuss für die Workshops des Innenministeriums gab es am Montag in der Bundes-Bildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik in St. Pölten. Dort machten sich die beiden Minister gemeinsam mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und Niederösterreichs Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) ein Bild vom Ablauf.

Informationen für Lehrkräfte

Wie berichtet, stellt das Bildungsministerium seit Oktober auch Informationsmaterial zum Nahostkrieg für Lehrpersonal zur Verfügung, das im Unterricht verwendet werden kann. Entsprechende Materialien zu der Thematik gebe es zwar schon seit geraumer Zeit, das Ministerium habe sie angesichts der aktuellen Lage in Israel jedoch um weiterführende Informationen und Unterlagen ergänzt und auf der Website erinnern.at zusammengetragen. Auch in der Eduthek würden Materialien gesammelt, die Lehrende bei der Vermittlung dieses schwierigen Themas unterstützen sollen.

Die Bildungsdirektion Wien sei aktuell ebenfalls mit der Erarbeitung von Unterrichtsmaterial zum Krieg im Nahen Osten beschäftigt – es sei wichtig, den Pädagoginnen und Pädagogen konkrete Informationen in die Hand zu geben, hieß es am Montag in einer Aussendung. (Max Stepan, 6.11.2023)