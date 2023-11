Der Tiroler Rechtsanwalt Johannes Margreiter sitzt seit 2019 für die Neos im Parlament und ist Bautensprecher seiner Partei. Als solcher fordert er per Entschließungsantrag ein Raumordnungs-Rahmengesetz des Bundes, mit dem dieser den Ländern Vorgaben machen sollte. DER STANDARD traf ihn im Parlaments-Café, um mit ihm darüber zu reden, aber auch über die Wohnbauförderung und das Mietrecht.

STANDARD: Der Bodenverbrauch in Österreich ist viel zu hoch, eine Bodenstrategie liegt noch immer nicht vor. Sie fordern nun aber auch ein Bundes-Raumordnungsrahmengesetz, ein entsprechender Entschließungsantrag dafür liegt im Parlament. Was soll es bringen?

Margreiter: Das Gesetz sollte einerseits helfen, den Bodenverbrauch zu begrenzen, indem es den Ländern verbindliche Ziele vorgibt. Andererseits sollen damit Liegenschaften für die Schaffung von leistbarem Wohnraum gesichert werden.

Johannes Margreiter: "Man soll sich aus der Mietzinsbegrenzung heraussanieren können." Putschögl

STANDARD: Raumordnung ist in Österreich Ländersache, das heißt, es wird wohl nicht ohne Verfassungsmehrheit gehen.

Margreiter: Ja, wobei die Sache mit der Raumordnung in der Verfassung nicht so ganz klar ist. Es gibt eine Generalklausel, wonach alles bei den Ländern liegt, was nicht ausdrücklich dem Bund zugewiesen ist. Aber viele Verfassungsrechtler weisen auch zu Recht darauf hin, dass es verfassungsrechtlich abgesicherte Kompetenzen des Bundes etwa im Bereich der Stromtrassen und der Infrastruktur gibt, also wenn es beispielsweise um das hochrangige Straßennetz geht. Da liegt die Raumordnungskompetenz ganz klar beim Bund. Und das müsste man also quasi nur erweitern um den sozialen Wohnbau. Ich würde aber gerne die ganze Raumordnung neu aufsetzen, und zwar rechtssicher. Man muss sich das so vorstellen wie auf EU-Ebene, wo die EU-Kommission Richtlinien vorgibt und die Mitgliedsstaaten sie umsetzen müssen. Der Bund könnte also einen raumordnungsrechtlichen Rahmen vorgeben, der auch festlegt, wie viel Fläche als Vorbehaltsfläche für den geförderten oder gemeinnützigen Wohnbau zur Verfügung stehen muss. Und die Länder müssten das dann im Rahmen ihrer Raumordnungsgesetze mit Verpflichtung für die Gemeinden umsetzen, überprüfbar und finanziell sanktionierbar im Sinne von "Kein Zaster bei zu viel Pflaster".

STANDARD: Sollte den Ländern dann auch die Möglichkeit gegeben werden, um rückwidmen zu können?

Margreiter: Unbedingt. Wir müssen die ganze Vertragsraumordnung verfassungsrechtlich absichern, damit auch ein rechtswirksamer Rahmen für Rückwidmungen besteht. Wobei man noch diskutieren muss, ob es dann eine Entschädigung geben sollte oder nicht. Was die Länder aber jedenfalls bräuchten, sind Vorgaben, wie viel sie überhaupt noch widmen dürfen, und vor allem, was sie nicht widmen dürfen; wie viel an Freiland erhalten bleiben muss. Aber eben auch, wie viel sie für den Wohnbau aktiv widmen müssen. Immer als Zehnjahresprogramm betrachtet.

STANDARD: Sollte den Gemeinden aus Ihrer Sicht die Widmungskompetenz ganz entzogen werden?

Margreiter: Ehrlich gesagt bin ich dagegen. Ich weiß, die Neos-Linie ist offiziell eine andere, ich habe mich da intern noch nicht ganz durchgesetzt. Aber was wäre die Alternative? Dass dann auf Landesebene über die Widmungen entschieden wird? Es muss ja ohnehin auch jetzt schon jede Widmung vom Land genehmigt werden. Ich wäre eher für ein Demokratiepaket: Gemeinderatssitzungen sollten verpflichtend via Livestream übertragen werden, um so eine den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts angepasste digitale Öffentlichkeit herzustellen. Dann müssten sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ins Gemeindeamt begeben, um der Sitzung zu folgen, sondern könnten das bequem von zu Hause aus machen. Und Widmungsvorhaben sollten vor jeder Sitzung öffentlich bekanntgemacht werden. Hier müsste also noch viel mehr Transparenz Einzug halten. Zweiter wichtiger Punkt wäre eine zeitliche Begrenzung des Bürgermeisteramts auf nur noch zwei Perioden. Damit nicht wieder so etwas rauskommt wie in Grafenwörth. Und der dritte Punkt: Ein Flächenwidmungsplan ist eine Verordnung, eine einzelne Privatperson tut sich recht schwer, diese auf Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen. Hier müsste man dafür sorgen, dass das leichter möglich wird.

"Damit nicht wieder so etwas herauskommt wie in Grafenwörth" (Bild), sollte die Amtsperiode von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auf zwei Perioden begrenzt werden, schlägt Margreiter vor. Czaja

STANDARD: Warum nicht die Widmungen auf Bezirksebene geben oder Kleingemeinden in größere Einheiten zusammenlegen?

Margreiter: Die Bezirksebene halte ich auch für schlecht. Aber ja, Gemeindezusammenlegungen wären ein gutes Thema. Wir haben viel zu viele kleine Gemeinden, da gibt's in Tirol welche mit nur 40 oder 50 Wahlberechtigten. Dort findet man ohnehin kaum noch einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin. Wenn solche kleinen Gemeinden zu einer größeren zusammengelegt werden, lässt sich beispielsweise der Bauhof viel effizienter betreiben, und als größere Gemeinde kann man auch schneller mal einen eigenen Juristen anstellen. Denn sonst muss man als kleine Gemeinde ja immer im Land nachfragen. Gemeindezusammenlegungen wären wirklich gut. Kleingemeinden sind ineffizient.

STANDARD: Zum leistbaren Wohnen: Auf einem STANDARD-Wohnsymposium im vergangenen März haben Sie für Aufsehen gesorgt, weil sie als Neos-Abgeordneter ein klares Bekenntnis zur Wohnungsgemeinnützigkeit und zur Wohnbauförderung ablegten. "Wohnbauförderung nur für Gemeinnützige", damit sind Sie voll auf Linie mit dem Verein für Wohnbauförderung, also den "roten" Gemeinnützigen-Vertretern.

Margreiter: Ja, absolut. Wohnbauförderung und Gemeinnützigkeit gehören zusammengespannt. Die Verländerung der Wohnbauförderung im Jahr 2008 war eine Todsünde, da versickert jetzt viel Geld in den Landesbudgets. Ich würde sowohl die laufenden Beiträge wie auch die Rückflüsse aus der Wohnbauförderung wieder zweckbinden und dieses Geld in allererster Linie den gemeinnützigen Bauträgern zur Verfügung stellen. Die haben einerseits die steuerlichen Vorteile, andererseits brauchen sie aber auch zusätzlich wegen der hohen Grund- und Baukosten die Förderung. Mit der Wohnbauförderung Privateigentum zu schaffen, das sollte keinesfalls das vorrangige Ziel sein. In Tirol, meinem Heimatbundesland, kann sich ohnehin nur mehr jemand ein Eigenheim leisten, wenn der Grund schon vorhanden ist. Diese Leute kaufen sich mit dem Wohnbauförderscheck dann die Einbauküche. Das ist falsch. Damit habe ich mich in Tirol allerdings ziemlich unbeliebt gemacht.

STANDARD: Sollten die gefördert errichteten gemeinnützigen Wohnungen dann auch mit Kaufoption ausgestattet sein?

Margreiter: Ganz klare Antwort: Nein. Da nehme ich Wien als Beispiel: Dass die Stadt in den diversen Lebenswert-Rankings so gut abschneidet, hat damit zu tun, dass es fast keine strukturelle Wohnungslosigkeit gibt und dass die Stadt Wien selbst auch so viele geförderte Wohnungen hat. Ich bin schon dafür, nach einer gewissen Zeit die soziale Bedürftigkeit zu überprüfen – allerdings in dem Sinn, dass die Leute dann nicht aus der Wohnung rausmüssen, sondern mehr Miete zahlen sollen. Das wäre alles viel gescheiter als diverse Mietzinsdeckel. Also ein gutes öffentliches Programm, gemeinsam von Kommunen und Gemeinnützigen, dafür gibt's die Förderung, so schafft man Wohnraum in ausreichender Zahl. Und daneben soll es einen privaten Markt geben, der weitgehend unbehelligt von Beschränkungen ist. Das Einzige, was ich lassen würde, sind die Befristungen. Die Mindestbefristung von drei Jahren ist gut.

STANDARD: Sollte das Mietrecht aber nicht endlich auch ökologisiert werden? Je besser die energetische Qualität, desto mehr Miete?

Margreiter: Ja, das wäre absolut sinnvoll! Man soll sich aus der Mietzinsbegrenzung heraussanieren können, das wäre gut für die Privaten. Die Gemeinnützigen sollen dafür sorgen, dass die Preise unten bleiben, das können sie laut einer Wifo-Studie auch recht gut. Nur fehlen uns in Tirol 30.000 gemeinnützige Wohnungen; es gibt nur 40.000, wir bräuchten aber 70.000. Wenn wir die hätten, hätten wir die Situation sehr gut im Griff. Da passiert aber zu wenig, das hat mit Raumordnungsfehlentwicklungen zu tun, aber auch damit, dass die Politik zu feig ist, obwohl die gemeinnützigen Bauträger zum größten Teil im Landeseigentum stehen. (Martin Putschögl, 9.11.2023)