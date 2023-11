Sturm-Trainer Christian Ilzer sah zwei schwere Fehlentscheidungen beim Liga-Hit gegen den LASK. EPA/CHRISTIAN BRUNA

Linz - Vier Wochen hat die Regentschaft von Sturm Graz an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gedauert, seit Sonntag spielt man wieder die zweite Geige. Durch das 1:3 beim LASK fielen die Steirer um zwei Punkte hinter Dauermeister Red Bull Salzburg zurück, Trainer Christian Ilzer ortete danach ein "Energie-Problem". Der Linzer Coach Thomas Sageder hingegen freute sich über eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, aus den jüngsten vier Runden schauten zehn Zähler heraus.

Im Gegensatz dazu musste Sturm die zweite Liga-Niederlage in Folge hinnehmen. "Das ist schon ein Nackenschlag, aber wir müssen damit umgehen können", erklärte Ilzer. Schwer zu verdauen war für den 46-Jährigen auch der nicht gegebene Elfmeter für seine Mannschaft nach einem Foul von Filip Stojkovic an Jon Gorenc-Stankovic. "Ich frage mich, wofür wir einen VAR haben. Jetzt muss ich einmal fragen, brauchen wir überhaupt einen VAR?"

Sakarias ganz schwacher Elfer

Gleichzeitig betonte Ilzer, er wolle die Niederlage nicht an dieser umstrittenen Szene zu Beginn der zweiten Hälfte festmachen. "Wir haben im Moment ein bisschen ein Energie-Thema. Wir müssen uns stärker fokussieren", sagte der Coach auch mit Blick auf den von Manprit Sarkaria vergebenen Elfmeter in der dritten Minute. "Wenn wir den reinmachen, geben wir dem Spiel eine andere Richtung", meinte Ilzer.

So aber misslang die Generalprobe für das Europa-League-Auswärtsmatch am Donnerstag gegen Atalanta Bergamo. Der LASK jedoch tankte vor dem Heimduell ebenfalls am Donnerstag mit Union Saint-Gilloise Selbstvertrauen. "In diesem Spiel geht es um eine Vorentscheidung in der Europa League, da müssen wir fast noch eine bessere Leistung bringen als heute", forderte Sageder.

Der Oberösterreicher sprach nach der erfolgreichen Revanche für das 0:2 am 5. August in Graz von einer "geschlossenen Teamleistung" und hob den positiven Spirit innerhalb des Kaders hervor. "Wenn man uns aktuell sieht, dann sieht man, dass wir eine Mannschaft sind. Das macht mich stolz."

Nach der Europa-League-Partie gegen Saint-Gilloise wartet auf den LASK vor der Länderspielpause noch das Linzer Derby gegen Blau-Weiß. Seit Sonntag kennen die Athletiker auch ihren ersten Pflichtspiel-Gegner im kommenden Kalenderjahr - im Cup-Viertelfinale geht es Anfang Februar vor eigenem Publikum gegen Salzburg. "Das war mein Wunschlos. Meine Mannschaft ist in der Lage, Salzburg zu schlagen, und wenn du den Cup gewinnen willst, dann musst du alle schlagen", erklärte Sageder.

Titelverteidiger Sturm empfängt in der Runde der letzten acht die Wiener Austria, gegen die es zuletzt eine 0:1-Heimniederlage setzte. "Der einzige Wunsch war ein Heimspiel, und das haben wir bekommen", bilanzierte Ilzer. (APA, red, 6.11.2023)