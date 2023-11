Die aktuelle Arbeitswoche begann mit Warnstreiks der Metaller: Montagfrüh kam es zu Straßensperren und weitreichenden Staus im Bereich der Triester Straße, weil rund 500 Monteure der Wiener Aufzugsfirmen sich zu einer öffentlichen Betriebsversammlung zusammengefunden hatten. Dies soll laut Metaller-Chefverhandler Reinhold Binder nur den Auftakt für eine angekündigte Streikwoche darstellen. Konkret wurden auch seitens namhafter Firmen wie Pewag, Voestalpine, Bosch, BMW und Co Streiks angekündigt. Generell werden alle Sparten der Metallindustrie bestreikt.

Die Arge Aufzüge hielt im Rahmen von Warnstreiks bei der Metalltechnischen Industrie am Montag in Wien eine öffentliche Betriebsversammlung ab. APA/ROLAND SCHLAGER

Zähe KV-Verhandlungen der Metaller

Der Hintergrund für das Streikgeschehen sind die aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen und die stark abweichenden Positionen und Forderungen auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Seit sechs Wochen sind bereits Gespräche im Gange, bei denen nach wie vor keine Annäherung oder gar Einigung in Sicht ist. Während die Arbeitnehmer ein Lohnplus von insgesamt 11,6 Prozent fordern, um den Reallohnverlust auszugleichen, lag das Angebot der Arbeitgeber zuletzt bei zehn Prozent plus 1.500 Euro Einmalzahlung über einen Zeitraum von 24 Monaten. Alternativ lag ein Vorschlag von 2,5 Prozent Lohnzuwachs plus 100 Euro Fixbetrag pro Monat und 1.050 Euro Einmalzahlung auf dem Tisch. Die Gewerkschaft sieht hier kein faires Angebot. Einen weit unter der Teuerung liegenden Vorschlag wolle man nicht akzeptieren, vor allem Einmalzahlungen werden sehr kritisch gesehen.

Auf der Gegenseite beklagt Arbeitgebersprecher Christian Knill, der Fachverbandsobmann der Metalltechnischen Industrie, den Abbruch der Gespräche. Die Forderungen der Gewerkschaft seien angesichts der Rezession "nicht realitätskonform". Am Donnerstag sollen die Verhandlungen weiterlaufen. Das Ergebnis, das letztlich erzielt werden soll, hat in jedem Fall einiges Gewicht – bildet doch die Metalltechnische Industrie alljährlich die Vorhut im Verhandlungsmarathon und stellt die Weichen für die KV-Verhandlungen der anderen Branchen.

