Wer sich auf Jobsuche begibt, stößt mittlerweile sehr schnell auf die Bezeichnung "Green Jobs". Womöglich fällt einem auch im eigenen Unternehmen auf, dass sich in den vergangenen Jahren in Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein etwas verändert hat – oder zumindest immer wieder die Rede davon ist. Denn wirklich grün sind strenggenommen nur die wenigsten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, orientiert man sich an der Definition der Europäischen Union. Demnach sind Green Jobs nämlich "Arbeitsplätze in der Herstellung von Produkten, Technologien und Dienstleistungen, die Umweltschäden vermeiden und natürliche Ressourcen erhalten".

Welche Maßnahmen setzt Ihr Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit bereits? Rawpixel/Getty Images/iStockphoto

Grün oder Greenwashing?

Wie bei anderen Labels gibt also auch die Bezeichnung "Green Job" nicht unbedingt darüber Aufschluss, wie grün ein Unternehmen tatsächlich ist. Denn oftmals werden Maßnahmen zwar groß angekündigt und Besserung gelobt, im Endeffekt sieht das Resultat aber dann doch eher mau aus, oder die Versprechen werden nicht oder nur teilweise umgesetzt. Nur weil in der Kantine plötzlich ein veganer Tag in der Woche angeboten wird, es eine Ladestation für E-Autos oder ein exemplarisches Solar-Carport auf dem Firmenparkplatz gibt, bedeutet das ja noch lange nicht, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin weitreichend nachhaltig agiert und sich für umweltbewusstes Wirtschaften einsetzt.

Liegt einem das Thema am Herzen, empfiehlt es sich also, genauer nachzufragen oder sich bei Bewerbungen vorab zu informieren, wie umweltfreundlich das Unternehmen tatsächlich ist und welchen Stellenwert das Thema in der Firmenpolitik hat. Denn für immer mehr Menschen spielt der Umweltgedanke nicht nur privat eine wichtige Rolle, sondern auch in beruflicher Hinsicht.

Welche Maßnahmen setzt Ihr Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit?

Haben Sie im Laufe der Jahre diesbezüglich Veränderungen in der Unternehmenspolitik beobachtet? Welche Maßnahmen wurden tatsächlich getroffen, welche lediglich angekündigt? Was würden Sie sich in Ihrem Job dahingehend wünschen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 6.11.2023)