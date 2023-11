Der legendäre TV-Moderator Hans Meiser ist im Alter von 77 Jahren an einem Herzversagen gestorben. Das bestätigte Meisers Geschäftspartner Harald Thoma – mit ihm hat Meiser den Radiosender Wellenrausch gegründet, der vor kurzem gestartet ist – am Montag der dpa, zuvor hatte die "Bild" berichtet. Der 77-Jährige sei bereits in der vergangenen Woche in der Nähe von Scharbeutz (Schleswig-Holstein) "unerwartet an Herzversagen gestorben".

Hans Meiser ist tot, er starb im Alter von 77 Jahren an einem Herzversagen. Foto: IMAGO/Anke Waelischmiller

"Eine Meldung in eigener Sache: TV-Legende, Moderator und Mitgründer von unserem Sender Radio Wellenrausch ist im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen verstorben. Hans Meiser hat sich vom ersten Tag an leidenschaftlich um den Aufbau unseres Senders gekümmert und hierfür zahlreiche Formate entwickelt", so der Sender in einem Instagram-Post, "Meiser hat schon als Jugendlicher seinen ersten Radiosender 'Krankenhaus-Funk' in Bad Cannstatt gegründet. Beim SWF Pop Shop startete er dann als Moderator durch", heißt es in einem Instagram-Post von Radio Wellenrausch, "später hat der Privatfernsehsender RTL plus sein großes Talent entdeckt."

Ab 1992 hat Meiser die RTL-Sendung "Hans Meiser" moderiert, damit erreichte er am Nachmittag regelmäßig Marktanteile von bis zu 40 Prozent. Mit seinen Gästen - nahezu ausschließlich Nicht-Prominente - sprach er oft über deren Alltagsprobleme oder spezielle Lebenssituationen. Von 1992 bis zu ihrer Einstellung 2001 wurden 1700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt.

Bekannt wurde er auch als Anchorman der Nachrichten "7vor7", er führte durch Sendungen wie "Notruf" oder auch die Pannenshow "Dumm gelaufen". Später trat er unter anderem immer wieder in Jan Böhmermann "Neo Magazin Royale" auf, wegen Meiser hat die Redaktion die Zusammenarbeit aufgekündigt, wegen seiner Verbindung zu einem umstrittenen Verschwörungsportal hat sich das ZDF 2017 von Meiser getrennt. Kritisiert wurde er auch für seine Werbeauftritte für dubiose Finanzprodukte.

Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder. (red, 6.11.2023)