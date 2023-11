In Österreich waren am Sonntag Polarlichter zu sehen. Schicken Sie Ihre schönsten Fotos!

Ein seltenes Ereignis zeigte sich am Sonntagabend am Horizont. In weiten Teilen Österreichs waren helle Polarlichter zu sehen. "Kurz nach Dämmerungsende erschien nach 18 Uhr über dem Nordhorizont ein schmales, brennend rotes Licht, das sich von Minute zu Minute ausdehnte. Im Maximum waren die für Polarlichter typischen länglichen Strukturen zu sehen, die dann rasch nach zehn Minuten verblassten. Um 18.30 Uhr war von dem Nordlicht nicht mehr viel zu sehen", berichtete Michael Jäger, der Obmann des Vereins Astronomisches Zentrum Martinsberg im Waldviertel (NÖ), der APA. Grund dafür war ein durch die aktuell verstärkte Sonnenaktivität ausgelöster starker geomagnetischer Sturm.

Polarlichter über Pinkafeld. APA/AZM/MICHAEL JÄGER

Ihre schönsten Aufnahmen!

Haben Sie das Phänomen beobachtet und mit Ihrer Kamera eingefangen? Schicken Sie Ihr Foto des roten Himmels mit der Ortsangabe, wo das Bild entstanden ist, an userfotos@derStandard.at. Die schönsten Aufnahmen werden veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Fotos! (ugc, 6.11.2023)