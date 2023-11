Im Gastblog zeigt Rechtsanwalt Karl Newole, wie unterschiedlich hoch das Schmerzengeld in Österreich sowie Europa ausfallen kann.

Über den österreichischen Menschen wurde schon viel geschrieben. Etwa von William M. Johnston in seinem Buch "Der österreichische Mensch: Kulturgeschichte der Eigenart Österreichs". Dort wird folgende Frage behandelt: "Was war und ist österreichisch?" Oder in Friedrich Heers Opus Magnum "Der Kampf um die österreichische Identität", in dem der Verfasser, wie seine Rezensenten sagen, "die österreichische Idee auf den Prüfstand der Geschichte stellt".

Hier will ich die dazu im Vergleich profane Frage behandeln, wie es um den österreichischen Menschen im Schadenersatzrecht bestellt ist, genauer, dem Teilbereich des Schmerzengeldes. Wobei der erste Unterschied schon in der Benennung besteht, da die österreichische Gesetzes- und Justizsprache diesen Begriff ohne "s" schreibt.

Das Subjektive im Schmerzengeld

Generell soll das Schmerzengeld dem Ausgleich immaterieller Schäden, "erlittener Unbill" und Leiden dienen und eine gewisse "Kompensation für entgangene Lebensfreude bieten". Gesetzliche Grundlage ist § 1325 ABGB: "Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm den entgangenen oder, wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst; und bezahlt ihm auf Verlangen überdies ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld."

Die Praxis bedient sich sogenannter Schmerzengeldtabellen, die auch im Internet zu finden sind. Dabei wird je nach Gerichtssprengel innerhalb Österreichs nach "Tagessätzen" zwischen leichten (110 bis 150 Euro), mittleren (220 bis 300 Euro) und starken (330 bis 450 Euro) Schmerzen unterschieden. Die konkreten "Schmerzperioden" und die Intensität der Schmerzen werden dabei regelmäßig durch Gutachten gerichtlich bestellter medizinischer Sachverständiger ausgemessen, wobei es naturgemäß immer auf den Einzelfall ankommt. Starke Schmerzen werden so umschrieben, dass "der Beeinträchtigte durch sie vollständig ausgefüllt ist, sodass er außerstande ist, etwas anderes zu tun".

Mandanten äußern dabei immer wieder ihr Erstaunen, wie etwas so Subjektives wie Schmerzen in etwas so Objektives wie eine Tabelle übersetzt werden könnte. Zusammengefasst kann man festhalten, dass Schmerzen tatsächlich etwas Subjektives sind, dennoch die Gerichte zur "Orientierung" Tabellen heranziehen, stets betonend, dass es sich dabei um keine "Berechnungsmethode" handelt und die Sätze nicht bindend seien. Eine Trennung zwischen körperlichen und seelischen Schmerzen wird im Übrigen nicht vorgenommen, beeinträchtigt doch jede "Körperverletzung" die körperliche, geistige oder seelische Gesundheit. So wurden etwa 2021 in einem Mobbingfall 14.000 Euro zugesprochen (1 Ob 126/21t).

Nicht erforderlich für einen Zuspruch ist ein "Schmerzbewusstsein": Auch komatösen, gelähmten, bewusstlosen und Schmerzmittel Nehmenden kann Ersatz zustehen. Das war nicht immer so. Nach älterer Rechtsprechung hatte keinen Anspruch auf Schmerzengeld, wer keine Schmerzen mehr verspürte. Heute wird dies damit begründet, dass durch diesen Zustand "eine schwere Einwirkung bis zur Vernichtung der Persönlichkeitsstruktur" vorliege und es dadurch unmöglich werde, "Leid im Gegensatz zu Freude zu empfinden".

Auflistung konkreter Fälle

Um sich ein Bild zu machen, was dies in Geld ausgedrückt konkret bedeutet, einige Beispiele aus der Praxis (Mag. Wolfgang Kolmasch, Zivilrecht aktuell (Zak), 2021/621, von mir auf aktuelle Werte valorisiert):

Europaweite Unterschiede

Einige Überraschungen ergeben sich, wenn man die höchsten Entschädigungsbeträge verschiedener europäischer Staaten miteinander vergleicht. So hat eine verdienstvolle Studie von externen Mitarbeitern des Instituts für Europäisches Schadenersatzrecht, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sowie der Universität Graz aus 2015 (zitiert aus Fucik et al., Handbuch des Verkehrsunfalls, 2022, 415 f) Höchstzusprüche verglichen, woraus man die Stellung des österreichischen Menschen und seines Schmerzengeldes im europäischen Umfeld ableiten kann.

An der Spitze liegt demnach Deutschland, mittlerweile mit rund einer Million Euro. Nimmt man dafür 100 Punkte an, folgen im Spitzenfeld Griechenland (78), Irland (71) und England (67). Dann folgen vier "Mittelständler" wie Portugal (42), Polen, die Schweiz (32) sowie Österreich (31). In Deutschland ergibt dies also mehr als dreimal so viel wie hierzulande. Abgesetzt dahinter die Niederlande (21), Kroatien (18) und Schweden (15). Die "Schlusslichter" bilden Estland (10), Litauen (9) und Norwegen (7). Der Wikinger, könnte man zynisch sagen, hat also, zumindest aus Sicht der Gerichte, tatsächlich kaum einen Schmerz zu kennen.

Als Fazit bleibt, dass wir von einem propagierten "Gemeinsamen Raum des Rechts" in der Europäischen Union noch weit entfernt sind. Schmerzen des "europäischen Menschen" sind offenbar in den unterschiedlichen Rechtsordnungen deutlich unterschiedlich viel "wert" – und der österreichische Mensch liegt, wie bei manch anderen Parametern auch hier, im hinteren Mittelfeld. (Karl Newole, 9.11.2023)