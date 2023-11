"Am Vorabend haben die Russen unser architektonisches Denkmal mit einer Rakete 'beglückwünscht'", hieß es auf Telegram. Alex Levitsky & Dmitry Shamatazhi

Die russische Armee hat die südukrainischen Regionen Cherson und Odessa in der Nacht auf Montag mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Besonders die Hafenstadt Odessa geriet dabei ins Visier der Angreifer: Bei Drohnenangriffen auf Hafenanlagen und Raketenbeschuss der Innenstadt wurden nach Angaben des Militärgouverneurs Oleh Kiper mindestens acht Menschen verletzt. In der Innenstadt wurden zudem 20 mehrstöckige Wohnhochhäuser und das Nationale Kunstmuseum beschädigt.

Das zum UNESCO-Weltkulturerbe deklarierte Museum begeht am Montag sein 124-jähriges Bestehen. "Am 6. November wird das Nationale Kunstmuseum von Odessa 124 Jahre alt", schrieb Kiper auf Telegram. "Am Vorabend haben die Russen unser architektonisches Denkmal mit einer Rakete 'beglückwünscht', die in der Nähe einschlug." Wände und Fenster des Museums seien beschädigt worden.

Tiefer Krater

Nach Angaben der Behörden verursachte eine Rakete einen mehreren Meter tiefen Krater in der Nähe des Museums. Das Gebäude in einem der ältesten Paläste der Stadt beherbergte vor Kriegsbeginn mehr als 10.000 Ausstellungsstücke von bekannten russischen und ukrainischen Künstlern.

Moskau soll nach Angaben des ukrainischen Militärs Marschflugkörper vom Typ Oniks, Raketen vom Typ Iskander-M und sogenannte Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart von der 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus abgefeuert haben. Demnach seien 15 von 22 Drohnen abgefangen worden.

Auch die südukrainische Region Cherson wurde zum Ziel russischer Angriffe. Verletzt wurde in der Nacht dort jedoch niemand. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko warfen die Russen in den vergangenen 24 Stunden 87 gelenkte Flugbomben über der Region ab - eine Rekordmenge seit dem Beginn der russischen Invasion vor mehr als 20 Monaten. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben nicht. (APA, 6.11.2023)