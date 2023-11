Die Fallzahlen von Alzheimer und Autismus steigen laut dem Toxikologen Thomas Hartung rasant an. Ursachen sucht er in der Petrischale, anstatt Ratten und Affen zu testen

"Mini-brains" hat Thomas Hartung bei seinen Forschungsinteressen angegeben – und das ist keine Metapher. Der Deutsche ist Toxikologe und Pharmakologe an der renommierten Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. Er steckt derzeit all seine Energie in ebendiese Minigehirne, auch Gehirn-Organoide genannt. Diese Zellkomplexe sind eine "revolutionäre Technologie", ist der Forscher überzeugt. Geht Hartungs Plan auf, könnten sie die Ursache für Alzheimer und Autismus ausfindig machen und umstrittenen Tierversuchen ein Ende bereiten.

STANDARD: Herr Hartung, Sie stellen künstliche Minigehirne im Labor her. Wie entstehen diese Gehirnzellen?

Hartung: Wir haben in den letzten 20 Jahren eine wissenschaftliche Revolution erlebt. Der Genetiker Shin'ya Yamanaka hat 2006 eine Methode entwickelt, mit der aus jeder beliebigen Körperzelle eine Stammzelle gemacht werden kann. Die Fachleute nennen das eine induziert pluripotente Stammzelle, und daraus haben wir Gehirnzellen und später Minigehirne gemacht. Wir sprechen hier von Gehirn-Organoiden, sie sind rund einen Zentimeter groß. Wir können Tausende davon herstellen, und damit kann man eine ganze Menge machen in der biomedizinischen Forschung.

STANDARD: Was denn?

Hartung: Wenn ich verstehen möchte, wie das menschliche Gehirn arbeitet, wird mir niemand ein bisschen Hirn geben, um Tests durchzuführen. Daher werden sehr viele Versuche mit Affen gemacht. Makaken beispielsweise werden in grausamen Experimenten Elektroden in den Kopf implantiert. Das sind nicht nur scheußliche Bilder, es ist auch ein sehr großer Aufwand. Derartige Versuche kann man zunehmend in Zellkulturen verlegen. Kollegen in Australien haben zum Beispiel im letzten Jahr gezeigt, dass künstliche Gehirnkulturen das Computerspiel "Pong" gelernt haben. Dabei wird ein Ball mithilfe eines beweglichen Balkens im Spiel gehalten. Die Kollegen konnten zeigen, dass das Gehirn in jeder Trainingseinheit besser geworden ist, bis zum nächsten Tag hat es aber wieder alles vergessen. Sie haben also herausgefunden, dass das Modell ein Kurzzeitgedächtnis hat. Wir haben mittlerweile Versuche gemacht, die darauf hindeuten, dass die Gehirn-Organoide auch ein Langzeitgedächtnis haben.

Thomas Hartung stellt Hirn-Organoide her. Thomas Hartung, Johns Hopkins University

STANDARD: Woher wissen Sie denn, ob dieses "Gehirn" ein Langzeitgedächtnis hat?

Hartung: Das ist relativ einfach. Man braucht etwas, woran Gelerntes gemessen werden kann. Das erwähnte Computerspiel "Pong" gibt Auskunft über die Lernkurve des Gehirns; darüber, wie lange der Ball im Spiel bleibt, ob es am nächsten Tag besser anfängt und seine Leistung steigern kann. Wir sehen, dass sich die Vernetzung der Neuronen – das sind die wichtigsten Zellen des Gehirns – während des Spiels verändert. Das Langzeitgedächtnis verlangt eine neue Verkabelung dieser Neuronen, und wir sehen, diese Verkabelung findet statt. Das heißt, unnütze Verbindungen werden gelöscht und die, die gebraucht werden, verstärkt. Das ist ein wichtiger Teil des Lernprozesses, der für das Langzeitlernen verantwortlich ist.

STANDARD: Woran sehen Sie diese Veränderung?

Hartung: Dazu muss ich dem Hirn etwas füttern. Beim "Pong"-Spiel hat das Gehirn als Reaktion acht Sekunden Rauschen gekriegt, wenn der Ball aus dem Spiel gegangen ist. Rauschen mag das Gehirn absolut nicht, weil es nichtinterpretierbare Signale sind. Es will diese Situation vermeiden, und das scheint ein Antrieb zu sein. Wir überlegen uns aber auch, wie wir das Gehirn belohnen, ihm sozusagen ein bisschen Zucker geben können. Dopamin ist ein Botenstoff, der glücklich macht. Wir wollen herausfinden, ob wir dem Gehirn damit mitteilen können: Das hast du gutgemacht, sei stolz auf dich. Der erste Schritt ist jetzt aber, Lernprozesse in einer Zellkultur abzubilden und dadurch zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Der zweite Schritt, der mich als Pharmakologe und Toxikologe besonders interessiert, ist der Zusammenhang mit Krankheiten. Wir versuchen derzeit herauszufinden, ob Gehirn-Organoide von Alzheimerpatienten schlechter lernen als gesunde.

STANDARD: Was wollen Sie damit erreichen?

Hartung: Langfristig hoffe ich, klären zu können, ob es Substanzen gibt, die Alzheimer auslösen oder vorantreiben. Die Zunahme der Alzheimererkrankungen ist überproportional zur Alterung der Gesellschaft. Wir haben aber kein Testsystem, um rauszukriegen, ob es beispielsweise eine gewisse Chemikalie ist, die die Krankheit auslöst. Auch Autismus nimmt in allen entwickelten Ländern explosionsartig zu. In den 1970er-Jahren erkrankte in den USA eines von 10.000 Kindern, mittlerweile sind es 36. Es gibt keine Genetik, die sich so schnell verändert, es muss also irgendetwas mit unseren Lebensbedingungen zu tun haben. Ich gehe der These nach, dass es bestimmte Chemikalien wie etwa Pestizide sein könnten, deren Auswirkungen auf das Gehirn wir ergründen müssen, und dabei könnten uns Gehirn-Organoide helfen. Wir haben nämlich keine autistischen Ratten oder Mäuse, die wir testen können, um herauszufinden, was denn nun dafür verantwortlich ist.

STANDARD: Läuten die künstlichen Gehirne das Ende von Tierversuchen ein?

Hartung: Ja, das ist tatsächlich eine unserer Triebkräfte. Ich leite an der Johns-Hopkins-Universität das Zentrum für das Ersetzen von Tierversuchen, das schon seit 42 Jahren existiert. Ausgangspunkt für die Entwicklung der Gehirn-Organoide war, dass ein sehr teurer und sinnloser Versuch an Ratten durchgeführt wurde, um zu testen, ob eine gewisse Chemikalie die Gehirnentwicklung stört. Dieser Test kostet 1,4 Millionen US-Dollar und verwendet über 1.000 Tiere. Es ist ein furchtbarer Versuch, und man hat im Prinzip nie etwas gefunden, weil wir eben keine 70 Kilogramm schweren Ratten sind. Seither arbeiten wir an Modellen, um Alternativen anzubieten.

STANDARD: Wann können künstliche Gehirne tatsächlich Tierversuche ersetzen?

Hartung: Die Hälfte der Medikamente, die neu auf den Markt kommen, sind entweder menschliche Proteine oder Antikörper gegen menschliche Proteine. Die kann man überhaupt nicht an Ratten oder Affen testen. Daraus entsteht ein großer Bedarf für menschliche Systeme. Mittlerweile gibt es nicht nur Gehirn-Organoide, sondern auch künstliche Lebern, Nieren und Herzen. Man kann jedes System immer besser nachbauen und mittlerweile auch zusammenschließen. Ich glaube, dass es in den kommenden drei Jahren Krankheitsmodelle etwa von Dementen geben wird, die eine Rolle in der Forschung spielen.

Thomas Hartung forscht an der Johns-Hopkins-Universität. Will Kirk/Johns Hopkins University

STANDARD: Die einzelnen Gehirnzellen in Ihren Minigehirnen können auch miteinander kommunizieren. Was bedeutet das?

Hartung: Neuronen haben ein Bedürfnis, miteinander zu reden. Das findet ganz spontan statt. Das haben wir bereits 2016 beobachtet. Ich habe dann ganz locker gesagt, dass sie denken – und da waren ein paar Leute geschockt. Aber keine Sorge, die Gehirn-Organoide haben kein Bewusstsein. Sie denken zwar, aber sie haben nichts, worüber sie nachdenken können. Sie hatten damals ja keinen Input und keinen Output. Das hat sich geändert, seit wir sie "Pong" spielen lassen.

STANDARD: Können diese künstlichen Gehirn-Organoide also künftig ein Bewusstsein entwickeln?

Hartung: Das könnte sein. Im Augenblick haben sie aber ungefähr so viele Nervenzellen wie eine Fliege. Wir bauen zwar mittlerweile auch Gehirne, die rund einen Zentimeter groß und damit doppelt so groß wie das Gehirn einer Maus sind, da könnte dann schon ein bisschen mehr Aktivität auftreten. Trotzdem muss erst einmal die Information reinkommen. Ein Klumpen Zellen allein führt noch nicht zu Bewusstsein. Das wird aber in Zukunft kommen, und deshalb arbeiten wir von Anfang an mit Ethikern zusammen. Einmal pro Woche haben wir ein Meeting und diskutieren die Experimente. Das ist ein völlig neuer Ansatz experimenteller Ethik. Auch die Ethiker sind fasziniert, weil sie Fragen experimentell beantworten können. In einer Branche, in der man sonst nur nachdenkt, schreibt und miteinander diskutiert.

STANDARD: Was sind die aktuellen Diskussionen?

Hartung: In der Ethikdiskussion stellen wir die Frage, was wir nicht tun sollten. Wir haben zum Beispiel zuerst Leute auf der Straße gefragt, was sie von den Gehirn-Organoiden generell halten, ob sich ihre Einstellung ändert, wenn sie wissen, dass sie genutzt werden, um Medikamente gegen Alzheimer zu finden oder Autismus zu erklären, und ob sie es problematisch sehen, wenn ein solches Gehirn dies oder jenes kann. Das ist, finde ich, eine ausgesprochen wichtige Diskussion, die wir führen, bevor wir auch nur davon träumen können, gewisse Funktionen zu erreichen. (Julia Beirer, 15.11.2023)