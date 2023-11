Donald Trump bei einem Gerichtstermin in New York. REUTERS

Washington – In einem Jahr wählen die USA ihren Präsidenten. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich im Rennen um das Weiße Haus erneut Joe Biden für die Demokraten und Donald Trump für die Republikaner gegenüberstehen werden. Laut einem Bericht der "Washington Post" bereiten sich Trump und sein Team bereits für den Fall einer Wiederwahl vor.

In einem "Racheplan" soll der ehemalige Präsident konkrete Personen genannt haben, gegen die ermittelt werden soll, wenn er im Jänner 2025 wieder angelobt werden sollte. Unter den Genannten würden sich Ex-Stabschef John Kelly und der ehemalige Justizminister William Barr befinden. Trump habe auch davon gesprochen, Beamte des FBI und des Justizministeriums strafrechtlich zu verfolgen.

Insurrection Act

Die "Washington Post" beruft sich auf Personen, die mit Trump darüber gesprochen hätten und anonym bleiben wollen. Unter dem Namen "Projekt 2025" würden sie zum Beispiel Durchführungsverordnungen für den Einsatz des Insurrection Act entwerfen. Unter Berufung auf das Aufstandsgesetz könnte Trump dann Bundestruppen einsetzen, um etwa Unruhen niederzuschlagen – wie zum Beispiel im Jahr 2020, nachdem George Floyd durch Polizeigewalt ums Leben gekommen war. Im Jahr 2020 zögerte Trump damit, was er im Nachhinein als Fehler bezeichnete.

Der Sprecher von Trumps Wahlkampfkampagne, Steven Cheung, wurde von der "Washington Post" mit den kolportierten Plänen konfrontiert, ging aber nicht weiter darauf ein. Trump stehe für "Recht und Ordnung", und er würde seine Gegner "in den Vorwahlen vernichten", um dann den "korrupten Joe Biden" zu schlagen, wird Cheung zitiert.

Betrugsprozess in New York

Am Montag muss Trump wieder vor Gericht und persönlich aussagen. Bei der umfangreichen Befragung durch die Staatsanwaltschaft wird Trump unter Eid stehen. Die erstmalige große Aussage Trumps in einem der zahlreichen Prozesse gegen ihn wird mit Spannung erwartet. Es geht um die Zukunft des Firmenimperiums des 77-Jährigen.

Die Staatsanwaltschaft in New York wirft Trump, seinen Söhnen und Mitarbeitern vor, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben, um an günstigere Kredite und Versicherungsverträge zu kommen. Richter Arthur Engoron hatte dies vor dem Prozess bereits bekräftigt – in dem Verfahren geht es nun vor allem um die genaue Festlegung möglicher Strafen. Generalstaatsanwältin Letitia James will erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar (rund 239 Millionen Euro) zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. (wie, APA, 6.11.2023)