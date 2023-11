Ab 16. November glitzern die Kronjuwelen zum vorläufig letzten Mal. Dann startet die sechste und endgültig letzte Folge der Netflix-Serie "The Crown". Mit Spannung erwartet, beinhaltet die Staffel doch den Unfalltod Dianas und die Liebesgeschichte von Kate und William. Ein Lexikon, gewidmet der Vorfreude.

Imelda Staunton ist die dritte und letzte Queen Elizabeth II, Jonathan Pryce ist Prince Philip in der Netflix-Serie "The Crown". Ab 16. November sind die neuen Folgen zu sehen. AP

Amused or not amused

Was halten die Royals von "The Crown"? Dazu gibt es keine klaren Aussagen. Britische Boulevardzeitungen berichteten, Elizabeth II habe "The Crown" geschaut, nachdem ihr Sohn, Prinz Edward, ihr die Serie empfohlen hatte. Angeblich habe ihr das, was sie sah, sehr gut gefallen. Bestätigt wurde das nie. König Charles habe einmal Parlamentsmitglieder mit den Worten begrüßt: "Hallo. Schön, Sie alle kennenzulernen. Ich bin nicht annähernd so, wie sie mich auf Netflix darstellen." Auch das beweist gar nichts. Prinz Harry sagte, er würde lieber die Serie sehen als über die royale Familie zu lesen. Daraus geht nicht hervor, dass er das auch getan hat. Gar nicht amüsiert war die royale Familie unbestimmten Quellen zufolge, als es um die Darstellung der Eheprobleme von Charles und Diana ging. Tatsächlich wenig Begeisterung lässt ein Statement der Royals vermuten. Darin wird betont, das Königshaus habe niemals eingewilligt, Inhalte der Serie zu überprüfen oder freizugeben, noch danach gefragt, welche Themen darin zu sehen sein werden, und würde niemals seine Sichtweise auf die Genauigkeit der Geschichte offenlegen. Dass die tote Diana in der sechsten Staffel sowohl der Queen als auch Charles als Geist erscheinen soll, finden dem Vernehmen nach Harry und William komplett daneben.

Binge-Watching

Sich bei kühlem Herbstwetter mit ausreichend Chips vor den Fernseher zu legen und alle zehn neuen Folgen in einem wegzuschauen, das geht leider nicht – zumindest nicht, wenn man von Anfang an dabei sein will. Binge-Watching schiebt Netflix zunächst einen Riegel vor. Die letzte Staffel kommt in zwei Teilen: Ab 16. November sind die ersten vier Folgen zu sehen, dann heißt es Abwarten und Tee trinken. Erst am 14. Dezember geht es mit den Folgen fünf bis zehn weiter.

Charles und Camilla

Mittlerweile König und Königin von England, ab Staffel drei fixer Bestandteil des royalen Familiendramas. Dezent und geschmackvoll wird die Lovestory zwischen dem unglücklichen Prinzen und der selbstbewussten Herzogin von Cornwall dargestellt. Die Intrigen von Königin Elizabeth und Lord Mountbatten, die versuchen, die Beziehung zwischen Prinz Charles und Camilla Shand zu beenden, sind herzzerreißend. Nur eine Peinlichkeit konnte man den beiden nicht ersparen, Stichwort: Tampongate. Das intime Telefonat wurde fast wortwörtlich nachgestellt. Der Weg, wie es an die Öffentlichkeit gelangte, ist einzigartig und gehört zu den Highlights der gesamten Serie.

Dominic West als Prince Charles und Olivia Williams als Camilla. Keith Bernstein/Netflix

Diana

In der sechsten Staffel sehen wir (wieder) die zweite Diana. Die junge Lady Spencer wurde zunächst in der vierten Staffel von Emma Corrin, einer nichtbinären britischen Schauspielerin, dargestellt, die für ihre Rolle einen Golden Globe erhielt. Unvergessen: Sie saust als sehr junge (und überforderte) Diana mit Rollschuhen und Walkman durch den ehrwürdigen Buckingham Palace. In Staffel fünf war die Australierin Elizabeth Debicki am Start, sie übernimmt die Rolle der Queen-Schwiegertochter auch in der finalen sechsten Staffel. Vier Ausgaben gab es von Charles: Billy Jenkins, Julian Baring, Josh O'Connor und zuletzt Dominic West. Im Fokus des Finales stehen die Liebesgeschichte mit Dodi Al-Fayed, der tragische Unfalltod und die Auswirkungen auf die königliche Familie.

Emma Corrin spielte die junge Lady Spencer, die von Charles zum Altar geführt wurde. Des Willie/Netflix

Ehrerbietung

In die Dreharbeiten zur sechsten Staffel fiel am 8. September 2022 der Tod der Queen. Als Zeichen des Respekts wurden diese einen Tag lang unterbrochen. Auch am Tag ihres Begräbnisses wurde nicht gedreht. Schon 2016 hatte der ausführende Produzent von "The Crown", Stephen Daldry, erklärt, man werde im Falle des Ablebens der Königin mit der Produktion aussetzen: "Keiner von uns weiß, wann die Zeit kommt, aber es wäre nur richtig der Queen Respekt zu zollen."

Finanzen

13 Millionen US-Dollar soll "The Crown" gekostet haben – pro Episode. Gegen die teuerste Serie aller Zeiten wirkt das trotzdem fast mickrig. Amazons "Ringe der Macht" verschlang pro Folge rund 60 Millionen US-Dollar.

Genugtuung

Genugtuung könnte nach der sechsten Staffel die Familie von Mohamed Al-Fayed empfinden, meint der arabisch-israelische Schauspieler Salim Daw, der den Geschäftsmann Mohamed Al-Fayed spielt. Denn es werde deutlich, dass der erfolgreiche Geschäftsmann, der vielen Briten als zwielichtig galt, sehr unter dem Tod seines Sohnes Dodi gelitten habe. Dodi Al-Fayed starb gemeinsam mit Diana 1997 in Paris, Mohamad Al-Fayed (der echte) starb im August 2023.

Hollywood

Wird in der sechsten Staffel auch Meghan und somit ein Hauch von Hollywood zu sehen sein? Das fragen sich viele Fans. Doch sie dürften enttäuscht werden, Meghan und Harry als Paar sind kein Thema. Aber eine andere "Meg" tritt auf die royale Bühne: Meg Bellamy, eine 20-jährige Schauspielerin, die die junge Kate Middleton spielt, die sich an der Universität St. Andrews in William verliebt.

Meg Bellamy und Ed McVey als Kate und William in der sechsten Staffel von "The Crown". Justin Downing/Netflix

Irakkrieg

Es geht in "The Crown" nicht nur um persönliche (Ehe-)Dramen, die Serie thematisiert auch Politik. So wurde in der vierten Staffel ausführlich das nicht immer einfache Verhältnis zwischen der Queen und der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher (1979 bis 1990) beleuchtet. In der fünften Staffel erschien Tony Blair (gespielt von Bertie Carvel), er ist auch in der sechsten Staffel wieder dabei. Themen dürften die Terroranschläge vom 11. September 2001 und der Irakkrieg 2003 sein. Diese Ereignisse fallen in die Zeit der sechsten Staffel. Im Film "The Queen" aus dem Jahr 2006, für den Peter Morgan das Drehbuch schrieb, wurde Blair von seiner Frau Cherie auch mal aufgefordert, sich um den Abwasch zu kümmern.

Jubiläum

Es wird natürlich wieder pompös. 2002 feierte Großbritannien das 50-Jahr-Jubiläum der Thronbesteigung der Queen, es wird Thema in der finalen Staffel sein. In der Realität folgten noch zwei weitere runde Jahrestage: das 60-Jahr-Jubiläum und – kurz vor ihrem Tod am 8. September 2022 – das 70-Jahr-Jubiläum ihrer Krönung.

Knatchbull

Eine der Figuren, die durch die Serie größere Bekanntheit erlangten. Gräfin Mountbatten of Burma, Lady Romsey und Lady Brabourne – die Britin Penelope Knatchbull. Ihr enges Verhältnis zu Prince Philiü hatte in den 1990er-Jahren zu Affärengerüchten geführt. Prinz Philip dementierte sie zeit seines Lebens. Knatchbull wird in der fünften Staffel eindrucksvoll gespielt von Natascha McElhone, gut bekannt aus "Californication".

Natascha McElhone ist Penny Knatchbull. Netflix

Locations

Gedreht wurde hauptsächlich in den Elstree Studios in Borehamwood, Hertfordshire. In den Elstree Studios wurden Kulissen für das Innere eines Privatjets, Privatquartiere, das Kabinettszimmer und das Äußere von 10 Downing Street gebaut. Andere historische Schauplätze im Vereinigten Königreich wurden genutzt, darunter Lancaster House, Wrotham Park und Wilton House als Doppelgänger des Buckingham Palace. Die Kathedrale von Ely in Cambridge und die Kathedrale von Winchester dienten als Ersatz für Westminster Abbey. Weitere Drehorte waren die historische Werft in Chatham, die Kathedrale von Southwark, Schloss Balmoral, das Lyceum Theatre, Allesley Park und die Great Central Railway.

"The Crown" spielte an vielen Originalschauplätzen. Des Willie / Netflix

Morgan, Peter

Britischer Drehbuchautor, der 2007 erstmals die Queen als Filmstoff mit Helen Mirren verarbeitete. Schrieb alle sechs Staffeln von "The Crown", obwohl es nach ihm die letzte gar nicht mehr geben müsste. M. schlug 2020 vor, die Serie nach der fünften Staffel zu beenden, daraus wurde bekanntlich nichts. Der 60-jährige Brite lebte mehrere Jahre in Österreich. Aus einer Beziehung mit Lila Schwarzenberg entstammen fünf Kinder. Aktuell ist er mit der Schauspielerin Gillian Anderson >> Thatcher, Margaret liiert.

Peter Morgan wurde für die Serie "The Crown" mit dem renommierten Emmy Award ausgezeichnet. Reuters / Peter Nicholl

Nationalität

Das britische Königshaus hat deutsche Wurzeln, es stammt aus dem Hause Sachsen-Coburg und Gotha, nahm jedoch 1917 den Namen Windsor an. Sowohl die Queen als auch ihr Sohn Charles waren und sind oft in Deutschland. In der dritten Staffel von "The Crown" stieg erstmals ein deutscher Regisseur ein: Christian Schwochow ("Der Turm", "Bad Banks"). Er ist auch bei der sechsten Staffel dabei. Er sagt, er sei vor "The Crown" nicht besonders an der britischen Königsfamilie interessiert gewesen, aber habe natürlich, wie alle anderen Regisseure auch, seine "Hausaufgaben gemacht". Und eigentlich sei es egal, ob jemand Brite oder Deutscher sei, es gehe letztendlich um eine "dysfunktionale Familie".

Outfits

Rüschenblusen, pastellfarbene Kostüme, große Abendroben, das berühmteste Brautkleid der Welt – bei "The Crown" wird in puncto Outfits aus dem Vollen geschöpft. Die weiblichen Darstellerinnen bekamen pro Staffel hunderte Outfits auf den Leib geschneidert. Oft hat man ein Déjà-vu und wähnt die Schauspielerinnen im Originalkostüm. Das ist natürlich nicht der Fall. Designerin Amy Roberts erklärte in einem Interview mit "Town & Country", sie habe sich bei der Ausstattung für offizielle Anlässe (etwa der Krönung der Queen) so genau wie möglich an das Original gehalten. Die Kleidung für die privaten Momente weicht aber oft leicht ab – wenngleich man dies nur schwer erkennt. Denn, so Roberts, man wolle ja eine Geschichte erzählen und keine Dokumentation abliefern.

Princess Diana (Emma Corrin) und Prince Philip (Tobias Menzies) in Ardverikie Estate, Kinloch Lag. Sophie Mutevelian/Netflix

Princess Margaret

In "The Crown" wird Königin Elisabeth II. als Gegnerin der Heirat von Prinzessin Margaret mit Group Captain Peter Townsend dargestellt, da dieser geschieden war. Aus Papieren in den National Archives, die 2004 veröffentlicht wurden, geht hervor, dass Königin Elisabeth II. und der britische Premierminister Anthony Eden eine Vereinbarung getroffen hatten, die Heirat zu genehmigen, solange Prinzessin Margaret auf ihren Anspruch und den ihrer Kinder auf den Thron verzichtete. Drei Tage nach Abschluss der Vereinbarung gab Margaret bekannt, dass sie Peter Townsend nun doch nicht heiraten werde. Eine nette Anekdote erzählte Helena Bonham-Carter, die in den Staffeln drei und vier Margaret spielt. Bei einer Begegnung auf Schloss Windsor habe die robuste Margaret zu ihr gesagt: "Du wirst besser, nicht wahr?" Bonham Carter vermutete, dass sich die Prinzessin auf ihre Schauspielerei bezog.

One and only: Princess Margaret (Helena Bonham Carter) in Goldsmiths Hall. Des Willie/Netflix

Queen, die

96 Jahre alt wurde (die echte) Queen Elizabeth. Für ein so langes Leben braucht es im Netflix-Empire drei Königinnen. Zunächst spielten Claire Foy und Olivia Colman die Monarchin, auf Klein-Elizabeth gab es Rückblenden mit Verity Russell. Seit der fünften Staffel wird die Queen von der britischen Schauspielerin Imelda Staunton dargestellt. Über die letzten Folgen sagte sie: "Ich lebe schon lange mit der Rolle der Königin Elisabeth II., und ich fühle mich in dieser Staffel noch wohler, sie zu spielen. Ich liebe ihre Ruhe und ihre Fähigkeit, sich nicht von all dem aus der Bahn werfen zu lassen, was um sie herum – ihr ganzes Leben lang – geschehen sein muss." Prinz Philips gab es vier: Matt Smith, Tobias Menzies, Jonathan Pryce und in Rückblenden auf Kind Philip Finn Elliot.

Claire Foy und Matt Smith in "The Crown". Netflix

Realität

Was ist wahr, was Fiktion? Das ist seit Staffel eins die große Frage. Viele offizielle Ereignisse sind natürlich historisch belegt, aber zumindest ein Teil des royalen Privatlebens hat sich dann doch hinter verschlossenen Türen abgespielt, und das gibt Raum für Interpretationen. Ein Qualitätssiegel wurde "The Crown" von Patrick Jephson, der von 1988 bis 1996 Dianas Privatsekretär war, verliehen. Er erklärte im "Telegraph", er habe in Staffel fünf keine groben Unwahrheiten gefunden. Im Gegenteil: "Es gab Szenen, die so real waren, dass ich vergaß zu atmen, mein Herz beunruhigend klopfte und meine Handflächen vor kaltem Schweiß klamm wurden."

Spanien

Bekanntlich verbrachte Diana ihren letzten Sommer mit Dodi Al-Fayed, gespielt von Khalid Abdalla, in Südfrankreich. Man kreuzte im Mittelmeer mit der Yacht Jonikal und ließ alle Welt, vor allem die Windsors, sehen, wie fein das Leben ist. Die berühmten Momente Dianas im Badeanzug greift die sechste Staffel natürlich auf. Gedreht wurde allerdings nicht an Originalschauplätzen, sondern auf der spanischen Insel Mallorca. Die "Mallorca Zeitung" mutmaßt, am Geld habe es nicht gelegen, das sei ja vorhanden gewesen. Sie spekuliert, dass die gute Infrastruktur auf der Insel und eine lokale Produktionsfirma den Ausschlag gegeben haben.

Thatcher, Margaret

Britische Premierministerin von 1979 bis 1990, in der Serie als Parodie von Gillian Anderson dargestellt. Anderson erzählte in einem Interview, sie habe Thatchers Bewegungen und ihre Art zu sprechen studiert: "Es kam darauf an, meinen Mund richtig zu halten", so Anderson gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Thatcher habe ihren Kopf auf besondere Art geneigt und nach vorn beugt. "Sie fangen an, diese Dinge zusammenzusetzen, und irgendwann landen Sie im Reich von Margaret Thatcher."

Gillian Anderson spielte in der vierten Staffel Margaret Thatcher. Des Willie/Netflix

Unfalltod

Der Tod von Prinzessin Diana in Paris ist ein großes Thema in der sechsten Staffel. Laut dem Online-Portal Deadline wird der Unfall im Alma-Tunnel nicht zu sehen sein, das habe "The Crown"-Macher Peter Morgan bestätigt. Gezeigt wird, wie die schwarze Limousine kurz vor dem Tod Dianas das Ritz-Hotel verlässt und dabei von Paparazzi verfolgt wird. Dies ist auch im Trailer zu sehen. Deadline zitiert eine Quelle mit den Worten: "Wir haben uns gefürchtet, an diesen Punkt zu kommen." Die Szenen zu drehen sei eine "hochsensible Angelegenheit" gewesen.

Vermählung

Viele haben schon geheiratet in "The Crown": die Queen und Philipp, ihre Schwester Margaret und Lord Snowdon, Charles und Diana. Auch beim Finale schwören sich noch einmal zwei vor dem Altar ewige Treue. So viel hat Netflix schon verraten: Es werden nicht William und Kate sein, sondern Charles und Camilla. Bilder der beiden gibt es vorab aber nicht. Den Hinweis postete Netflix auf X (vormals Twitter) in Form eines Programmhefts für die Hochzeit im Jahr 2005.

Die Hochzeitsglocken läuten für Charles und Camilla.

Programmheft für die Hochzeit.

What?

Mit missbilligendem Unterton versehene Frage, die dem Gegenüber völlig unangebrachtes Verhalten signalisieren soll, mit der Absicht, solcherart gefragte Personen so einzuschüchtern, dass diese ihre Aussage sofort zurückzieht. Spezialität der Queen.

What? Sophie Mutevelian / Netflix

X

Einerseits verkünden die Windsors wichtige Nachrichten wie Geburten oder den Tod der Queen noch auf (edlem) Papier vor dem Buckingham Palace. Andererseits ist die royale Familie heute auch auf X (vormals Twitter) vertreten. Dort veröffentlicht Netflix auch erste Foto-Häppchen für alle "Crown"-Fans.

York, Duke of

Laut der britischen Boulevardzeitung "The Sun" hatten die Macher Schwierigkeiten einen Darsteller für die Rolle von Andrew, Duke of York zu finden. Der zweitälteste Sohn der Queen gilt wegen seiner Kontakte zu Investmentbanker Jeffrey Epstein als unbeliebtester Royal.

Zukunft

Es soll Gespräche geben, wonach Netflix an einem Prequel zu "The Crown" interessiert ist, beginnend mit dem Tod von Königin Victoria im Jahr 1901 bis zur Hochzeit von Königin Elisabeth II. im Jahr 1947. Die Serie wird Berichten zufolge auch die zukünftigen Könige behandeln, die in dieser Zeit regierten, nämlich Edward VII, George V, Edward VIII und George VI. Dem Vernehmen nach zeigt sich Drehbuchautor >> Morgan, Peter nicht abgeneigt. Er müsse davor noch einige andere Dinge machen, und die Umstände müssten passen.

Die sechste Staffel startet am 16. November auf Netflix Netflix

(Birgit Baumann, Doris Priesching, 11.11.2023)