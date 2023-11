Wer schon das eine oder andere Mal umgezogen ist, weiß, wie mühsam das gesamte Prozedere sein kann. Angefangen vom ersten Umhören im Bekanntenkreis über das Durchforsten diverser Immobilieninserate und das Besichtigen bis zum – läuft alles nach Vorstellung – tatsächlichen Umzug. Für welche Wohnungen oder Häuser man sich interessiert und letztlich entscheidet, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab.

Mitten in der Stadt und doch nahe der Natur –nicht überall ist dieser Wunsch so einfach umzusetzen. APA/HELMUT FOHRINGER

Dabei spielt die aktuelle Lebenssituation keine unwesentliche Rolle. Ist man allein oder sucht als junges Paar eine neue Bleibe, sind vermutlich andere Kriterien ausschlaggebend als für eine mehrköpfige Familie. Natürlich hängt es auch stark davon ab, wie es um die finanzielle Situation bestellt ist. Neben diesen grundlegenden Faktoren gibt es aber natürlich viele weitere Anforderungen, die man an sein Zuhause hat.

Für viele steht vor allem die nahe Wohnumgebung im Fokus, denn schließlich bewegt man sich ja automatisch mehr in der Gegend des Zuhauses, sei es auf dem Weg zur Arbeit und Einkaufen oder um sich sportlich zu betätigen. Auch die Nähe zu Freundinnen und Freunden, der Familie, zur Natur oder Einrichtungen wie Kindergarten, Schule oder Arbeitsplatz kann wichtig sein. Für andere wiederum ist die Lage des Zuhauses und die nähere Umgebung weniger wichtig.

Wie ist das bei Ihnen?

Was ist Ihnen bei der Umgebung Ihres Zuhauses wichtig? Nach welchen Kriterien sind Sie bei der Immobiliensuche vorgegangen, und welche Rolle spielte die Lage dabei? Was muss unbedingt in der Nähe Ihres Heims sein, wo sind Sie zu Kompromissen bereit? Sind Sie schon einmal aufgrund der Wohnumgebung umgezogen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 7.11.2023)