Mit dem Tod ihres Chefs Jewgeni Prigoschin verschwanden die russische Söldner aus den Schlagzeilen – doch der Kreml kann und will nicht auf ihre Dienste verzichten, weder in Afrika noch in der Ukraine

Das Rätselraten um den Tod von Jewgeni Prigoschin ist lange nicht zu Ende. An Bord des Privatjets, mit dem der Chef der Wagner-Söldnertruppe und seine Führungsriege am 23. August abstürzten, sei eine Handgranate explodiert, verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin. In den sterblichen Überresten der Absturzopfer seien Granatsplitter entdeckt worden; der Leiter der Untersuchungskommission habe ihn über die Erkenntnisse informiert, so der Präsident. Und weiter: "Es gab keine äußere Einwirkung auf das Flugzeug." Einen offiziellen Untersuchungsbericht gibt es nach wie vor nicht – zumindest nicht öffentlich.

Die Spekulationen über die Absturzursache mögen weitergehen, glasklar ist immerhin: Keinesfalls braucht Putin Prigoschin, seinen Gegner und Kritiker. Er braucht aber sehr wohl Prigoschins kampferprobte Wagner-Truppe. In Afrika und auch in der Ukraine. Dort war Wagner in der Vergangenheit Garant für militärische Erfolge.

Die "Wagnerianer" sind für Russlands Präsident Wladimir Putin auch nach Jewgeni Prigoschins Tod wichtig. AP/Dmitri Lovetsky

Viele Wagner-Soldaten werden künftig wohl in Kampfeinheiten zusammenbleiben – allerdings nicht als selbstständige Privatarmee wie unter Prigoschin, sondern als Teil der Rosgwardija, der Putin-loyalen russischen Nationalgarde. So berichten es russische Medien. Wagner sei "endlich aufgelöst worden", so Andrej Kartapolow, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des russischen Parlaments. Der Abgeordnete Alexander Chinstein ergänzt: "Ehemalige Kämpfer können nur auf individueller Basis Verträge als Freiwillige abschließen."

Wagner-Söldner? Ja, aber unter seiner Kontrolle – so hatte es Putin nach Prigoschins gescheitertem Marsch auf Moskau im Juni wohl geplant. Wenige Tage nach der Rebellion trafen sich Jewgeni Prigoschin und seine Wagner-Kommandanten zur Überraschung vieler mit dem Kreml-Chef. Prigoschin lehnte die Eingliederung seiner Söldner in die regulären russischen Streitkräfte allerdings ab.

"Njet" für Putin

Putin sagte laut der Zeitung Kommersant: "Sie hätten sich an einem Ort versammeln und ihren Dienst fortsetzen können, und nichts hätte sich geändert." Viele der Wagner-Kämpfer hätten zustimmend genickt. Prigoschin hingegen habe geantwortet: "Nein, die Burschen werden mit einer solchen Entscheidung nicht einverstanden sein."

Nun also Wagner nicht als Teil der russischen Armee, sondern der Nationalgarde und wohl auch anderer militärischer Gruppierungen. Als neuer Chef bringt sich Prigoschins Sohn Pawel in Stellung. Auf Telegram schreibt er: "Außer mir gibt es niemanden, der die Arbeit meines Vaters fortführen kann. Es gibt keine Zeit mehr für Trauer. Ich habe das Kommando über Wagner übernommen, und sehr bald werden die Wagner-Kämpfer in die Zone des nördlichen Militärbezirks zurückkehren und mit der Vernichtung der Nazis fortfahren."

Sprich: Weitere Kampfeinsätze in der Ukraine sind geplant. Dort drohen die Kämpfe zum Stellungskrieg zu werden. Größere militärische Erfolge gelingen im Moment weder Russland noch der Ukraine. Und wirkliche Friedensverhandlungen sind nicht in Sicht. Der Krieg wird wohl auch 2024 weitergehen.

Laut einer Mitteilung eines Prigoschin-nahen Telegram-Kanals seien alle Wagner-Kämpfer aufgefordert worden, Einzelverträge zu unterzeichnen. Allerdings blieben Struktur der Kampfeinheiten und, besonders wichtig, die Kommandanten gleich. Und auch rekrutiert werde wieder. "Wir akzeptieren Kandidaten im Alter zwischen 20 und 55 Jahren."

Laut zweier russischer Online-portale werden in Perm, rund 1100 Kilometer nordöstlich von Moskau, und im sibirischen Nowosibirsk bereits Kämpfer angeworben. Gesucht seien Leute, "die bereits Kampferfahrung haben". Sechs Monate würden die Verträge laufen, die Gehälter lägen zwischen umgerechnet 800 und 2400 Euro. Ähnliches bietet auch die russische Armee neuen Vertragssoldaten für den Einsatz in der Ukraine.

Besonders in Afrika wird Wagner auch weiterhin gebraucht. Russland hat nach dem Tod von Prigoschin die Fortsetzung von Aktivitäten in afrikanischen Staaten angekündigt. "Russland wird seinerseits Mali und anderen interessierten afrikanischen Partnern weiterhin umfassende Unterstützung auf bilateraler, gleichberechtigter und gegenseitig respektvoller Basis gewähren", sagte der stellvertretende russische Botschafter Dmitri Poljanskij im UN-Sicherheitsrat.

Bald wieder in der Ukraine?

In Mali, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik ist die Wagner-Truppe aktiv. Ihre Strategen helfen lokalen Machthabern, die russische Interessen unterstützen, unter anderem Wahlen zu gewinnen. Im vom Bürgerkrieg geschundenen Mali sind Wagner-Truppen bereits seit Ende 2021 im Einsatz, unterstützen die dortige Militärjunta, die blutig um ihre Macht kämpft.

Bisher seien rund 1000 Wagner-Söldner im Land, so Schätzungen. Es könnten mehr werden. Im Juni wurde der UN-Einsatz Minusma in Mali beendet, nachdem die Militärjunta die Blauhelme aufgefordert hatte, das Land zu verlassen. Jetzt setzen die Militärs auf Wagner.

Jüngst wurde bekannt, dass Wagner mit einem chinesischen Unternehmen einen Vertrag über den Kauf von Bildern zweier Beobachtungssatelliten unterzeichnet hat. Dies schafft der Truppe wichtige Aufklärungskapazitäten.

In Afrika – und auch in der Ukraine: Prigoschin Senior hatte im April beim Kampf um Bachmut damit geprahlt, über Satellitenbilder aus der Region zu verfügen. "Wer außer uns hat in diesem Land Aufklärungssatelliten?", fragte er damals im Onlinedienst Telegram.

In der Ukraine werden Wagner-Söldner also bald wieder auftauchen – zumindest jene, die sich den Achmat-Kämpfern angeschlossen haben, der Privatarmee von Ramsan Kadyrow, dem Anführer der russischen Teilrepublik Tschetschenien.

Für Kampfeinsätze in der Ukraine werde bereits geübt, berichtet die Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Es ginge um "Kampfkoordination" und Panzerangriffe, zitiert Ria einen Kommandanten: "Die Besatzungen der Panzergruppen bestehen zu 100 Prozent aus ehemaligen Mitarbeitern von Wagner." Geübt werde viel, Munitionsprobleme gebe es dabei nicht. (Jo Angerer aus Moskau, 9.11.2023)